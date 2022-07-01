Hazine, 107,5 milyar lira iç borçlanma yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 119,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 107,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 119,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 107,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 119,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 107,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuzda 25 milyar lira, ağustosta 43 milyar lira ve eylülde 39,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 11 milyar liralık iç borç servisine karşılık 25 milyar liralık, ağustosta 79,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 43 milyar liralık, eylülde de 29,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuz ayındaki iç borçlanmanın 21,7 milyar lirasının piyasadan, 2,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, 1,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ağustos iç borçlanmasının 37,3 milyar lirasının piyasadan, 4,6 milyar lirasının kamuya satışlardan 1,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, eylül ayındaki iç borçlanmanın ise 36,5 milyar lirasının piyasadan, 3 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Temmuzda 18,6 milyar liralık, ağustosta 90,3 milyar liralık, eylülde de 85,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 75,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.