Hazine 2 tahvil ihalesinde 4,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 866,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

18.07.2023 16:03:400
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Hazine 2 tahvil ihalesinde 4,9 milyar lira borçlandı

Bakanlık, düzenlediği ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

Nominal teklifin 1 milyar 265 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 325 milyon lira, net satış 267 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz yüzde 17,39, bileşik faiz ise yüzde 17,05 oldu.

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 51 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2513 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 3 milyar 122 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 44 milyon lira, net satış 1 milyar 774,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 8,62 oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 826 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 4 milyar 866,2 milyon lira borçlandı.

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