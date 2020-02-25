Hazine 3,1 milyar lira borçlandı

Hazine, TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde ROT dahil 3,1 milyar TL satış yaptı. İhalede faiz oranı ortalama yüzde 2,50 oldu. Bir önceki ihalede faiz oranı yüzde 2,46 olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde net 1 milyar 864,7 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1,2 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 64,7 milyon TL'ye ulaştı.

İhalede dönemsel bileşik faiz ortalama yüzde 2,50 olurken; en düşük faiz 2,42, en yüksek yüzde 2,53 oldu. Bir önceki ihalede ortalama bileşik dönemsel faiz yüzde 2,46 olmuştu.

Yeniden ihraç edilen tahvilin valörü 26 Şubat 2020 olarak belirlendi.