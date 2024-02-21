Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla 27,9 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Hazine alacaklarından 300 milyon lira tahsil edildi.

21.02.2024 09:24:320
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Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira oldu

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 300 milyon lira tahsil edildi.

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