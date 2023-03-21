Hazine alacakları şubatta 20,5 milyar lira oldu

Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 500 milyon lira tahsil edildi.

21.03.2023 09:18:410
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Hazine alacakları şubatta 20,5 milyar lira oldu

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 20,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 20,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 500 milyon lira tahsil edildi.


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