Hazine Bakanı Nebati'ye göre Türkiye'nin en temel sorunu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

10.04.2023 09:25:260
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Hazine Bakanı Nebati'ye göre Türkiye'nin en temel sorunu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonda da kasım 2022'den bu yana düşüş trendine girildiğini ve mart 2023 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 50,5 seviyesine gerilediğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonda da kasım 2022'den bu yana düşüş trendine girildiğini ve mart 2023 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 50,5 seviyesine gerilediğini söyledi.

Bakan Nebati, "Mevcut muhalefetin bize yapamazsınız dediği hangi iş, hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür hepsini tek tek yapmayı başardık. Daha nicelerini de yapacağız. Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği üzere Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan'da devreye alıyoruz." dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılının arifesinde Türkiye'nin yeni bir eşiğe geldiğini vurgulayan Nebati, "Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 90'lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gel-gitlerine tekrar teslim olacak ya da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na adım atacaktır" diye konuştu.

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