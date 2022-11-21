Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre bu hafta 3 ayrı devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün yapılacak ihalede, 4 yıl (1274 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Yarın gerçekleştirilecek birinci ihalede 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün 10 yıl (3542 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.