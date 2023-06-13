Hazine bugün iki tahvil ihalesi düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 devlet tahvili ihalesi yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği tahvil ihalesinde ise 1 milyar 33,3 milyon lira borçlanmaya gitmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek. İkinci ihalede ise 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Dün de 1 milyar 33,3 milyon lira borçlanmıştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 33,3 milyon lira borçlanmıştı. Bakanlık ihalede, 1 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapmıştı. İhalede basit faiz yüzde 16,38, bileşik faiz yüzde 17,05 olmuştu.

Nominal teklifin 1 milyar 416 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 530 milyon lira, net satış 483,3 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Kamudan gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 434,5 milyon liralık teklif alınmış ve bu kesime 300 milyon liralık satış yapılmıştı.