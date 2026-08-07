Hazine haftaya 3 yeniden ihraç ve 1 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 yeniden ihraç ve 1 doğrudan satışa imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Ağustos Pazartesi günü 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Bakanlık, 11 Ağustos Salı günü ise 6 ay (182 gün) vadeli, hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.