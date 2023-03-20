Hazine iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl, ikinci ihalede, 7 yıl (2387 gün) vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

20.03.2023 10:00:190
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Hazine iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede, 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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