Hazine iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl, ikinci ihalede, 7 yıl (2387 gün) vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede, 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.