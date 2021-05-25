Hazine iki tahville 1,9 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 ve 7 yıl vadeli iki tahvilde toplamda 1,9 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde 939 milyon TL’lik teklife karşılık 384,6 milyon TL net satış gerçekleştirildi.

7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde dönemsel faiz %8,98 olarak gerçekleşti. Bu tahvilde 1,58 milyar TL’lik teklife karşılık 547,9 milyon liralık net satış yapıldı

İhale öncesi 1 milyar TL'lik satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde kamuya satış yapmazken, piyasa yapıcılardan gelen 486 milyon liralık teklife karşılık 300 milyon liralık satış gerçekleştirdi.

Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde kamudan gelen 450 milyon liralık tekliflerin tamamını karşılarken; piyasa yapıcılardan gelen 338,1 milyon liralık teklife karşılık 250 milyon liralık satış yaptı.