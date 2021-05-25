Hazine iki tahville 1,9 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 ve 7 yıl vadeli iki tahvilde toplamda 1,9 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.

25.05.2021 16:33:000
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine iki tahville 1,9 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde 939 milyon TL’lik teklife karşılık 384,6 milyon TL net satış gerçekleştirildi.

7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde dönemsel faiz %8,98 olarak gerçekleşti. Bu tahvilde 1,58 milyar TL’lik teklife karşılık 547,9 milyon liralık net satış yapıldı

İhale öncesi 1 milyar TL'lik satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde kamuya satış yapmazken, piyasa yapıcılardan gelen 486 milyon liralık teklife karşılık 300 milyon liralık satış gerçekleştirdi.

Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde kamudan gelen 450 milyon liralık tekliflerin tamamını karşılarken; piyasa yapıcılardan gelen 338,1 milyon liralık teklife karşılık 250 milyon liralık satış yaptı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng: Haftalık senaryolarla ilerliyoruz

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng: Haftalık senaryolarla ilerliyoruz

Yataş'ın hedefinde global şirket olmak var

Yataş'ın hedefinde global şirket olmak var

Sıradaki lider kim? İşte büyük ailelerin liderliğe en yakın veliahtları

Sıradaki lider kim? İşte büyük ailelerin liderliğe en yakın veliahtları

MESA Holding/Boysanoğlu: "7 milyar TL yatırım yapacağız"

MESA Holding/Boysanoğlu: "7 milyar TL yatırım yapacağız"

Vadenin maliyeti nasıl değişti?

Vadenin maliyeti nasıl değişti?

Büyük göç

Büyük göç

Yorum Yaz