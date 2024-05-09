Hazine nakit dengesi, nisanda açık verdi

Faiz dışı giderler 757 milyar 654 milyon lira, faiz ödemeleri ise 105 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 131 milyar 788 milyon lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 236 milyar 979 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 625 milyar 866 milyon lira, nakit giderleri 862 milyar 845 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 757 milyar 654 milyon lira, faiz ödemeleri ise 105 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 131 milyar 788 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde, 236 milyar 979 milyon liralık açık oluştu. Kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 134 milyar 126 milyon lira azalış görüldü.