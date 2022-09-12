Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 16 milyar 274,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

12.09.2022 15:33:000
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Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı

Bakanlık, 10 yıl (3514 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 10,97, bileşik faiz yüzde 11,27 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 391 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 65 milyon lira, net satış 6 milyar 874,9 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 991 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 16 milyar 274,9 milyon lira borçlandı.

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