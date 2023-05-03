Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

2022 ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda 42 puanlık düşüş sağlamış olduk. 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas daralarak tek haneli seviyelere geriledi.

3.05.2023 11:44:340
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla kararlı mücadelenin sonucu olan hızlı gerilemenin, gelecek aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere inmesini beklediklerini bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından, nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) nisanda yüzde 2,39 artış kaydettiğini ve yıllık enflasyonun üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilediğini belirten Nebati, "Bu gerçekleşmeyle birlikte geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Nebati, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydettiğine ve yıllık bazda yüzde 52,11'e gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece, geçtiğimiz yıl ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir. Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir. Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıplarıyla boğuşurken bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz."

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