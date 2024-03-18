Hazine'den 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

18.03.2024 09:33:450
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine'den 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bugün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Üçüncü ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Dördüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Süreyi kısaltan ayrışıyor

Süreyi kısaltan ayrışıyor

“Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz”

“Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz”

Ezber bozan gelişmeler

Ezber bozan gelişmeler

Yatırımların meyvelerini toplayacağız

Yatırımların meyvelerini toplayacağız

Kayıp ne kadar?

Kayıp ne kadar?

Reel büyüme beklemiyoruz

Reel büyüme beklemiyoruz

Yorum Yaz