Hazinenin 3. çeyrek için iç borçlanma stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 149,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 149,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 69,2 milyar lira, eylülde ve ekim aylarında ise 40'ar milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 80,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 69,2 milyar liralık, eylülde 29,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, ekimde de 61,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustos ayındaki iç borçlanmanın 32,9 milyar lirasının piyasadan, 30,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylül iç borçlanmasının 36 milyar lirasının piyasadan, 4 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekim ayındaki iç borçlanmanın ise 31,5 milyar lirasının piyasadan, 7,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, 1,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan oluşması bekleniyor. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 1 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Ağustosta 92,5 milyar liralık, eylülde 88,4 milyar liralık ve ekimde de 71,6 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 80 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.