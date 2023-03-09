Hazinenin dolar cinsinden tahvil ihracına, 3 katından fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilen 2029 vadeli tahvilin ihraç miktarı 2,25 milyar dolar oldu. Tahvil ihracına 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

9.03.2023 14:43:390
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Hazinenin dolar cinsinden tahvil ihracına, 3 katından fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilen dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihraç miktarı 2,25 milyar dolar oldu. Tahvil ihracına 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"İhraç tutarı 14 Mart'ta hesaplarımıza girecektir. 14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,50 olarak gerçekleşmiştir. İhraca 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 35'i Birleşik Krallık, yüzde 21'i ABD, yüzde 19'u Türkiye, yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Orta Doğu ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır."

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