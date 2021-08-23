Hazır giyim ihracatçısı 'tam kapasite' çalışıyor

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2020'nin ocak-temmuz döneminde 8 milyar 779 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat, yüzde 27 artışla 11 milyar 131 milyon dolara çıktı.

Hazır giyim ihracatında ilk sırada 1 milyar 897 milyon dolarla Almanya yer alırken bu ülkeyi 1 milyar 470 milyon dolarla İspanya, 1 milyar 124 milyon dolarla İngiltere takip etti.

Söz konusu dönemde Çekya'ya ihracat yüzde 202 artışla 49 milyon dolardan 148 milyon dolara yükseldi. Tunus'a ihracat ise yüzde 250 artışla 18,1 milyon dolardan 63,5 milyon dolara çıktı.

"Firmalar yüzde 100 kapasite ile çalışıyor"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ağustos ayının normalde tatiller nedeniyle durgun geçtiğini ancak bu yıl bir istisna yaşadıklarını söyledi.

İhraç pazarlarında salgının etkilerinin devam ettiğini ancak aşılanmanın etkisiyle normale dönüş sinyallerinin alındığını aktaran Sertbaş, "Müşterilerimizin bazıları yine bir vaka yükselişinden çekiniyor ama bu çok az bir kesim. Vakalarda bir yükseliş dalgası olsa bile aşılanmaya olan güvenle dünya genelinde yeni kısıtlamaların olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Salgının dünya genelinde ilk yükselişini yaşadığı 2020'nin yaz ve sonbahar dönemlerinde sektörün ihracatını medikal tekstil ürünlerinin sırtladığına işaret eden Sertbaş, bu ürünlerde ihracatın son aylarda hızla azaldığını kaydetti.

Sertbaş, ihracatçı firmaların tezgahlarında şu anda kışlık üretiminin devam ettiğini belirterek ağırlık olarak rahat kıyafet tercihinin görüldüğünü aktardı.

Takım elbise, gömlek, kumaş pantolon gibi ürünlerde halen eski seviyelere gelinemediğine değinen Sertbaş, "Düğünlerin açılmasıyla gelinlik, abiye ve damatlıklar biraz toparlandı. Örme kumaştan üretilen rahat kıyafetlerin ise artışı sürüyor. Biz de Ege olarak örme kumaştan mamul yapıyoruz" diye konuştu.

Sertbaş, Türkiye'nin hazır giyim ihracatının artmasında lojistik avantajının da etkili olduğuna vurgulayarak şunları kaydetti:

"Avrupa'dan bütün siparişler ilk olarak yakın coğrafyaya geliyor. Ancak bu yakın coğrafyalarda kalite, fiyat ve tarih olarak uyamadığımızda tercih Uzak Doğu'ya gidiyor. Firmalarımız yakın gelecek için yeni sipariş alamıyor. Şu anda yüzde 100'e yakın kapasiteyle gidiyoruz. Bu yılın sonunda 20 milyar doları yakalayabiliriz."

"Mavi yakalı sıkıntısı yaşıyoruz"

Türkiye'nin batı illerinde sektörde çalışacak mavi yakalı bulmakta zorlandıklarına değinen Sertbaş, "Biz artık emekli olan elemanımızın yerine genç birini bulamıyoruz. Dolayısıyla artık doğu ve güneydoğu illeri gündemimize geliyor. Oralarda iş gücünün olduğu görülüyor. Artık yavaş yavaş üretimler oraya kayacak gibi" değerlendirmesinde bulundu.

Sertbaş, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak yılı 1,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediklerini belirterek, bunun da yeni bir rekor olacağını sözlerine ekledi. AA