Hedef Holding halka arz sonuçları belli oldu

Info Yatırım Menkul Değerler’den yapılan açıklamada Hedef Holding halka arzında 1,96 TL’den 60 milyon hissenin satışının yapıldığı bildirildi.

Halka arz büyüklüğü 117,6 milyon TL olurken halka arz edilen hisselerin yüzde 40’ı yurtiçi kurumsal, yüzde 35’i yurtiçi bireysel, yüzde 20’si yurtdışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5’i Hedef Grubu çalışanlarına dağıtıldı.

Hedef Holding’in sermayesinin 250 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 50 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortak Sibel Gökalp’in sahip olduğu 10 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi.

Halka arzda toplam 123 bin 745 yatırımcıdan halka arz edilen 60 milyon TL nominal değerli payların 6 katına denk gelen 357,8 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.