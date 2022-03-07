"Hedefimiz büyük"

2021’de yurt dışı satışları pandemi öncesine göre yüzde 430’un üzerinde artırdıklarını söyleyen Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştığını belirtiyor. “Hedeflerimiz büyük” diyen Gümüş, küresel oyuncu olmanın gereği olarak yurt dışında üretim fırsatlarını değerlendirdiklerini söylüyor. Gümüş, “Dünyada pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıdada sayılı markalar arasına girmeyi hedefliyoruz” diyor.

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe sektöründe faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, 26 yıl önce kurulmasına karşın bugün sanayinin önde gelen üreticileri arasına girmeyi başardı. 1996’da Ankara’da aylık 100 tonluk üretimle işle başladıklarını söyleyen Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, bugün klasik bakliyatta yıllık 957 bin 600 ton, paketli hazır yemekte ise 34 milyon 560 bin adet üretim kapasitesine ulaştıklarını belirtiyor. Ankara Gimat Gıda Toptancılar Sitesi’ndeki küçük bir işletmeyi satın alarak Yayla Agro Gıda’nın büyüme yolculuğunu başlatan Gümüş, “Bugün 65’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçıları arasında sıralanan bir şirkete dönüştük” diyor. Şirketini kurduğu dönemde Türkiye’de paketli pirinç ve bakliyatın yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Gümüş, pazarın geleceğinin ve büyümenin bu alanda olduğunu görünce paketlemeye yatırım yaptığını belirtiyor. Büyüme yolculuğundaki en önemli mihenk taşlarından birinin 2012’de Mersin fabrikasını devreye almak olduğunu söyleyen Gümüş, burada üretim kapasitesi ve büyüklüğüyle sadece Türkiye’nin değil bölgenin önde gelen bakliyat üretim tesisini kurduklarını ifade ediyor. Klasik pirinç ve bakliyattan hazır yemeklere kadar çok geniş segmentte dünya standartlarında üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, yeni projelerini ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

Üretim tesisiniz nerede ve ne kadar büyüklüğe sahip?

Yayla Agro Gıda olarak Ankara ve Mersin’deki fabrikalarımızda üretim yapıyoruz. 2007 yılında üretime başlayan toplam 26 bin 773 metrekare alan üzerine 28 bin 331 metrekare kapalı alana sahip Ankara üretim tesisimiz yıllık 160 bin 800 tonluk pirinç, bakliyat ve şeker paketleme kapasitesine sahip. 2010 yılında devreye aldığımız Mersin fabrikamız ise toplam 68 bin 983 metrekare alan üzerine kurulu ve 57 bin 125 metrekare kapalı alana sahip. Mersin fabrikamızın pirinç, çeltik, bakliyat ve bulgur üretim ve paketleme kapasitesi yıllık 796 bin 800 ton. Ayrıca yıllık 34 milyon 560 bin paket “Yemek Hazır” üretim kapasitesine sahip. Mevcutta yıllık klasik ürünlerde 957 bin 600 ton ve paketli hazır yemekte 34 milyon 560 bin adet üretim kapasitemiz bulunuyor. Diğer yandan potansiyel taşıdığına inandığımız yeni büyüme alanlarına yer açmak ve üretim kapasitemizi artırmak için Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir fabrika yatırımı daha planlıyoruz.

2021 cironuz ve yurt dışı satışınız nedir? nedir? Bu yıl için hedefiniz nedir?

Satışlarımız 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 16,5; 2021 yılında ise yüzde 142,3 artış gösterdi. Bu artışta en büyük payı yurt dışı satışlardaki yükseliş oluşturdu. Bu yıl dünyada temel gıdada var olan kategoriler içinde sayılı markalar içine girmeyi hedefliyoruz.

Çalışan sayınız nedir?

532 çalışanımız var. Niğde’de planladığımız yeni fabrika yatırımımızla istihdama artı değer katmaya ve özellikle kadın çalışan sayımızı arttırmaya devam edeceğiz.

Ağırlıklı olarak hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Amerika, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da 100’den fazla ülke ile dış ticaret ilişkimiz bulunuyor. 65’ten fazla ülkeye bayilik ve doğrudan satış kanalları ve kendi pazarlama ağımızla ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Yayla Agro Gıda olarak toplam dış ticaret hacmimiz 2021 yılında 500 milyon dolara ulaştı. 2021 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasına, Bosna Hersek, Brunei, Tanzanya, Estonya, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Sırbistan’ı da ekledik. Yurt dışı satışlarımızı ağırlıklı olarak Legurme markamız üzerinden yürütüyoruz. Hedefimiz Legurme’yle önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100 ülkeye ihracat yapmak.

Yurt dışı satışlarınız toplam satışınızın ne kadarını oluşturuyor?

Yurt dışı satışların toplam satışlarımızdaki payı yüzde 65’e çıktı. 2021 yılı yurt dışı satışlarımız 2019 yılına göre yüzde 430,75 artış gösterdi.

Yeni dönemde hedef pazarlarınız?

Avrupa pazarı bizim için önemli. Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda, Avrupa’daki büyüme hedeflerimizde merkez olarak seçtiğimiz ülkeler. Diğer yandan Çin, Güney Kore ve Malezya başta olmak üzere Uzak Doğu pazarında önemli bir büyüme potansiyeli görüyor ve bu ülkelerdeki etkinliğimizi artırmak istiyoruz. Ayrıca ABD, Güney Amerika’da Brezilya’nın yanı sıra Avustralya ve Güney Afrika da yurt dışı hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Rusya, Ukrayna ile Ortadoğu’da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni odaklandığımız diğer yurt dışı hedef ülkeler arasında söyleyebiliriz.

Yakın gelecekte hedef pazarlarda üretim gibi bir planınız var mı?

Üretimimiz Türkiye’deki tesislerimizde gerçekleşiyor. Ancak hedeflerimiz büyük… Küresel bir oyuncu olmanın gereği olarak önümüzdeki yıllarda gerek hizmet verdiğimiz pazarlarda gerekse daha etkin olmayı hedeflediğimiz pazarlarda tüketicilere daha yakın olabileceğimiz yerinde üretim seçeneklerini değerlendiriyoruz.

Önümüzdeki yıllara ilişkin hedefleriniz neler?

Üretim kapasitemizi, satışlarımızı ve ihracatımızı artırmak uluslararası alanda marka bilinirliğimizi yükseltecek çalışmalar gerçekleştirmek önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan tüketim eğilimlerine uygun ürün ve hizmetler sunmayı önemsiyoruz. Yayla Agro Gıda’nın ilkleri hayata geçiren yenilikçi ve öncü şirket kimliğini sürdürmek, bunu yaparken Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşmak hedefindeyiz. Böylece sektör liderliğimizi de devam ettirebiliriz. Hedefimiz global perakende kanallarında kendi kategorisinde dünyanın sayılı markaları arasına girmek.

YENİ BÜYÜME ALANLARI OLUŞTURDUK

YEMEK HAZIR

Son dönemde odaklandığımız ve bizi heyecanlandıran konulardan biri sağlıklı beslenme ve yaşam trendi ile uyumlu “Yemek Hazır” serimizi farklı alternatiflerle zenginleştirmek ve daha geniş tüketici gruplarına ulaşmak oluşturuyor. Çorbalar, pilavlar, yemekler ve hoşaflara, salatalar ve zeytinyağlı sebze yemekleri de ekleniyor. “Yayla Agro Gıda, Yemek Hazır ürün serisi ile 2021 NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar, “Gıda” kategorisinde ödüle layık görüldü.”

ÖNCÜLÜK EDİYOR

Yemek Hazır’la şirketimiz için yepyeni bir büyüme alanı oluştururken sektöre de öncülük ediyoruz. Önümüzdeki dönemde pazara sunmayı planladığımız yeni ürünlerle bu rolümüzü sürdüreceğiz. Baklagillerin her yerde ve her yaş grubu tarafından pratik şekilde tüketilebileceği ürün ve hizmetler konusunda çalışmalarımız sürüyor.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELİYOR

Gıda israfının önüne geçecek yenilikçi ürünlerimiz de olacak. Ar-Ge Merkezimizin zenginleştirilmiş gıdalar ve sağlıklı atıştırmalıklar konusundaki çalışmaları son aşamaya geldi. Glutensiz ve vegan ürün portföyümüz de yine ilerleyen dönemde daha da çeşitlenecek. Son dönemde odaklandığımız konular arasında sürdürülebilirlik çalışmaları ve Avrupa’yla ticaret yapan firmalar için büyük önem taşıyan Yeşil Mutabakat’a uyum konusu da bulunuyor.

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