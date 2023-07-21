Hepsiburada ile Meta gençleri Premium Challenge’a çağırıyor

Büyük meydan okuma Premium Challenge yarışmasında, aynı zamanda jüri olan 6 influencer çektikleri reels ile alışverişlerinin avantajlarından bahsederken Premium’un avantajlarından yararlanıyorlar.

21.07.2023 10:47:070
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Hepsiburada ile Meta gençleri Premium Challenge’a çağırıyor

Hepsiburada, Meta ile iş birliği yaparak gençleri “Premium Challenge”a davet ediyor. Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, büyük meydan okuma Premium Challenge yarışmasında, aynı zamanda jüri olan 6 influencer çektikleri reels ile alışverişlerinin avantajlarından bahsederken Premium’un avantajlarından yararlanıyorlar.

Meydan okuma yarışmasına katılan yarışmacıların süreci aşağıdaki şekilde gerçekleşiyor:

"Hepsiburada Instagram hesabına DM’den alev emojisi atarak konuşmayı başlatıyorlar. Ardından DM’den yarışma ile ilgili tüm bilgilere sahip olarak bir efso avantajı seçiyorlar. Avantajlarını belirleyen yarışmacılar reel’lar çekerek bu avantajı kendi istedikleri şekilde anlatıyorlar.  Kendi Instagram hesaplarında ürettikleri reel’ı paylaşan yarışmacılar, Hepsiburada’ya DM’den paylaştıkları reel’ın linkini göndererek jüri değerlendirme sürecinde yer alıyorlar."

Influencer’lar Ayşe Yüksel, Emre Uzunboy, Elif Saraç, Furkan Rıza Demirel, Deniz Özevin, Ali Aktaş’ın jüride bulunduğu yarışmada her hafta 1 kişi 1. olarak 5 bin TL Hepsipara kazanıyor. 13 Ağustos’tan sonra ise 5 finalistten ilk 3’ü seçiliyor ve sırasıyla 30 bin TL, 20 bin TL ve 10 bin TL Hepsipara kazanacaklar. 13 Temmuz’da başlayan  Premium Challenge yarışması 13 Ağustos’a kadar devam edecek.

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