Hepsiburada ve HepsiJET’e iş güvenliği alanında iki uluslararası ödül

Hepsiburada ve HepsiJET, iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek standartlara sahip kuruluşları ödüllendirmek amacıyla British Safety Council tarafından verilen 2026 International Safety Awards'ta (Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri) iki ödül kazandı.

24.03.2026 10:40:380
Hepsiburada ve HepsiJET, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarıyla global iş güvenliği standartlarını belirleyen bağımsız kurum British Safety Council tarafından düzenlenen International Safety Awards’ta üst düzeyde iki uluslararası ödüle layık görüldü.

Büyük ölçekli ve yüksek risk barındıran “45 üstü çalışan” kategorisinde Hepsiburada, çalışan güvenliği ile memnuniyetini sistematik bir şekilde ele alan ve güvenli çalışma ortamı sağlayan yaklaşımıyla Distinction (En Üst Seviye Kazananı) seviyesinde aldığı ödülle e-ticaret sektöründe bir ilke imza atarak büyük başarı elde etti. İş yeri ve çalışan güvenliğini odağına alan çalışmalarıyla HepsiJET ise Merit (Başarı Seviyesi Kazananı) seviyesinde ödül alarak Türkiye’de kargo sektöründe bu seviyede ödüllendirilen ilk şirket olma unvanını elde etti.

Her iki başarının temelinde de Hepsiburada ve HepsiJET’in tüm operasyonlarına yön veren #Hepsigüvende ortak yaklaşımı yer alıyor. Bu anlayış doğrultusunda her iki şirket de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını tüm organizasyona yayılan bir kültür olarak ele alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar Orta Doğu'ya yönelik temkinli iyimserlikle ilerliyor

Küresel piyasalar Orta Doğu'ya yönelik temkinli iyimserlikle ilerliyor

ABD'de tarım dışı verimlilik geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 arttı

ABD'de tarım dışı verimlilik geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 arttı

Orta Doğu’daki çatışmalar Alman ekonomisinde ivme kaybına yol açtı

Orta Doğu’daki çatışmalar Alman ekonomisinde ivme kaybına yol açtı

