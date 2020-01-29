Hilton Doha The Pearl Residences Katar'da açıldı

Uzun zamandır merakla beklenen turizm yatırımlarından biri olan modern mimariyle tasarlanan Hilton The Pearl, Katar'ın başkenti Doha'da açıldı.

Kuveyt destekli First Qatar Gayrimenkul Geliştirme Şirketi'nin yatırımcısı olduğu Hilton the Pearl, ülkedeki en büyük Hilton oteli ünvanını taşıyor. Şirketin Başkanı ve CEO'su Fahad Khalid Al-Ghunaim, bu açılışın kendileri için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, "Konaklama sektöründeki ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. Bu bizim yüksek kaliteli ve donanımlı yapılar yaratma kararlılığımızı ortaya koymakla birlikte, Katar pazarına olan güvenimizi gösteriyor" dedi.

Katar Hilton Ülke Genel Müdürü Etienne Gailliez ise bu açılışın Hilton için çok önemli bir kilometre taşını temsil ettiğine dikkat çekerek, "Hepimizin beklediği an sonunda geldi" dedi. Gailliez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hilton'un Katar'da harika özelliklere sahip 3 markası bulunuyor. Hilton Doha The Pearl ülkedeki portföyümüz için de çok önemli bir yatırım. Bu otelin Katar'ın gelişen turizm sektöründe önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Otelimizin yeni sakinlerini ve özellikle Türkiye'den gelecek misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

Havalimanı'na 30 dakika

Dünya standartlarında inşa edilen 38 katlı otel tesisi, Hamad Uluslararası Havalimanı'na sadece 30 dakika uzaklıkta ve Pearl adasının girişinde yer alıyor. Hilton Honors üyesi misafirlerin anahtarsız dijital erişime sahip olduğu akıllı tesiste, özel tasarımlı mobilyalarla döşenmiş 414 adet oda seçeneği bulunuyor.

Hilton tarafından geliştirilen restoran konseptlerinin yanı sıra ısı kontrollü açık yüzme havuzu ve çocuk kulübü de bulunan tesis çok yakında özel plaji ile de hizmet verecek. Ayrıca misafirler Elemis&Sothys Spa ürünlerinin kullanıldığı Eforea Spa ve Sağlık Kulübü ile 24 saat açık fitness salonları, Business Center ile yüksek teknolojiyle tasarlanmış 6 toplantı odasından yararlanabiliyor.

Hilton Doha The Pearl Residences Genel Müdürü Hassan El Wahidi, otelin tasarım kalitesi ile ön plana çıkacağına işaret ederek, şunları söyledi: "Katar`ın eğlence ve iş turizmi sektöründe kaliteden ödün vermeyen ürün ve hizmetlerimizle öne çıkmayı amaçlıyoruz. Uzun ve kısa süreli konaklayacak misafirlerimize bir evde ihtiyaç duyacakları her şeyle dolu bir otel, bir eğlence merkezi ile özel iş ve etkinlik seçeneklerini kapsayacak şekilde tüm hizmetleri sunarak öncelikli tercihleri haline gelmeyi amaçlıyoruz."

Personelin yüzde 50'si kadın

El Wahidi aynı zamanda kapsayıcı iş gücü hedeflerini de vurgulayarak, "İnsan kaynakları politikamızda cinsiyet çeşitliliğine ve kapsayıcılık ilkesine yürekten bağlıyız. Personelimizin yüzde 50'si kadın ve 46'dan fazla ülkeden çok sayıda farklı kültür ve tarihi temsil ediyor. Attığımız tüm adımlar, Hilton'un "Travel with Purpose" Kurumsal Sorumluluk Stratejisi ile de uyumlu" dedi.