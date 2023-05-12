Hizmet ihracatında 90 milyar dolarlık tarihi rekor

2022 yılında hizmet ihracatı 90,3 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Hizmet ihracatımızda geçen yıla göre yüzde 47’lik artışla, 90,3 milyar dolar seviyesine ulaştık. Bu rakam tüm zamanların en yüksek hizmet ihracatını ifade ediyor. 2023’te de ihracatımızı 125 milyar dolar seviyelerine çıkararak yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz. Öte yandan 2022 yılı itibarıyla sağlamış olduğumuz 50 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlası ile ülkemizin cari açıkla mücadelesine de büyük destek veriyoruz. Ülkemize net döviz girdisi sağlayan hizmetler sektörü olarak daha çok ihracat ve daha çok istihdam için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin 2022 yılında gerçekleştirdiği hizmet ihracatı belli oldu. 2021’de 61 milyar dolar olan hizmet ihracatı, 2022’de yüzde 47’lik artışla 90,3 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Türkiye’nin hizmet ihracatı alanında çok büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı tarafında da 90 milyar dolarlık ihracata ve 50 milyar dolarlık ticaret fazlasına ulaştık. Ülkemizin toplam istihdamının yüzde 60’a yakın kısmını oluşturan hizmetler sektörü olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Bu sayede cari açıkla mücadeleye de büyük bir destek veriyoruz.” dedi.

‘BAŞARILARIMIZIN KATLANARAK DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUZ’

Türkiye’nin kültürü, değerleri, özgün iş yapma modeli ve emsalsiz iş gücü ile rakip ülkelerden pozitif ayrıştığına vurgu yapan Ahmet Bolat, “Türk hizmet sektörü yurt dışında çok ciddi bir bilinirliğe sahip. Özelikle yolcu taşımacılığı ve turizmde dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyoruz. Yolcu taşımacılığında hizmet veren havalimanlarımız ve Türk Hava Yolları’nın liderliğinde hava yolu taşımacılığımız ile Türkiye’yi bir ‘hub’ haline getirmeyi başardık. Bu kapsamda bu başarımızı devam ettirerek tüm taşımacılık modlarında ülkemizi dünyanın merkezi haline getirme noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer taraftan turizm sektörümüz pandemi sonrasında çok ciddi başarılara imza atmayı sürdürüyor. Türk turizmi hem pandemi sürecinde hem de sonrasında yaptığı çalışmalarla dünyanın en önemli turizm ülkelerini geride bırakmayı başardı. Bu başarılarımızın, tüm sektörlerimizde 2023 yılında da katlanarak devam edeceğine inanıyor, Sn. Cumhurbaşkanımızın TİM 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklamasında Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı ile sembolleştirdiği hedefleri bünyesinde barındıran sektörlerimizle 2023 yılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda; 90 milyar doları aşan uluslararası sağlık hizmetleri pazarında payımızı 5 milyar dolara, 160’tan fazla ülkede 800 milyonu aşkın seyirciye ulaşan dizi-film sektörümüzün 1,5 milyar dolara, eğitim hizmetleri sektörümüzde uluslararası öğrencilerden elde ettiğimiz geliri 2 milyar dolara, yoğun yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sektörümüz olan bilişim sektöründe ihracatımızı 5 milyar dolar yükseltmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZİN KALKINMASINA DAHA BÜYÜK KATKI VEREBİLİRİZ’

Türkiye’nin hizmet ihracatı noktasında çok daha ileri gidebileceğinin altını çizen Ahmet Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada 6 trilyon doları aşan bir hizmet ihracatı pazarı var. Bu kapsamda, Türkiye olarak hizmet ihracatı tarafında çok daha büyük başarılara imza atabilir, ülkemizin kalkınmasına çok daha büyük katkı verebiliriz. Türkiye’de hizmet sektörü en az imalat sektörümüz kadar olgun bir yapıda. Bu noktada hizmet ihracatı üzerinden ülkemize daha büyük bir gelir kazandırabiliriz. Eğitimden sağlığa, eğlence kültürden yazılıma, turizmden taşımacılığa kadar her alanda Türkiye’nin ve sektörlerimizin önü açık. Hizmet ihracatına odaklanarak, bu alanda çalışmak ülkemiz için yeni fırsatları beraberinde getirecektir.”

DEPREM BÖLGES��NE STRATEJİK ‘HİZMET’

2023 yılı için büyük hedeflerle yola çıkan Türkiye’nin, 6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Ahmet Bolat; “11 ilde etkileri hissedilen ve ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan deprem sonrasında tüm ülke, bölgeye destek ve yardım için harekete geçti. Son dönemde benzeri zorluklarla birçok defa karşılaşan hizmet sektörlerimiz de bir kez daha üzerine düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Burada özellikle lojistik sektörümüz deprem sonrasında çok önemli görevler üstlendi ve çok fedakârca çalıştı. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Eğlence-kültür sektörümüz, turizm sektörümüz, yazılım-bilişim sektörümüz, eğitim hizmetleri sektörümüz, liman ve yer hizmetleri sektörümüz, sağlık sektörümüz, gastronomi sektörümüz, müteahhitlik sektörümüz ellerinden gelen tüm imkanları deprem bölgesi için kullandı. Düzenlediğimiz yardımlar ve kampanyalar Birliğimiz organizasyonunda devam edecek. HİB olarak tespit edilen güncel ihtiyaçlar için de bölgenin ve bölge halkının yanında yer almayı sürdürüyoruz. Birliğimiz bünyesinde yer alan tüm sektörlerimiz, düzenledikleri operasyonlarla deprem sonrasında stratejik bir rol aldı.” ifadelerini kullandı.

TURİZM VE TAŞIMACILIKTAN 77,8 MİLYAR DOLAR

Hizmet ihracatı alt kırılımları çerçevesinde, turizm ve seyahat hizmetleri bir önceki seneye göre yüzde 55 artışla 40,2 milyar dolara, yolcu ve yük taşımacılığı sektörleri ise bir önceki seneye göre yüzde 50 artışla 36,6 milyar dolara ulaştı. Hizmet ihracatında geleneksel olarak güçlü olunan sektörlerin yanı sıra yüksek katma değerli hizmetlerde de 2022 yılında önemli bir ivme yaşandı. Sigorta ve emeklilik hizmetleri yüzde 77 artışla 1,8 milyar dolara; finansal hizmetler ise yüzde 89 artışla 732 milyon dolara ulaştı.

YUMUŞAK GÜCÜMÜZDE ÖNEMLİ YÜKSELİŞ

Onlarca ülkede milyonlarca eve misafir olan Türk dizileriyle ülkemizin yumuşak gücünün önemli bir parçasını oluşturan eğlence ve kültür hizmetleri 2022 yılında dikkat çekici bir gelişim kaydetti. Bir önceki seneye göre yüzde 175 artışla 527 milyon dolara ulaşan sektör, ABD’den sonra dünyanın en büyük 2. dizi ihracatçısı konumunda yer alıyor.