Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin H-ÜFE'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,34, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 119,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 84,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 144,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,5, idari ve destek hizmetlerde yüzde 66,52 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 9,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,9, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6 artış kaydetti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 24,75, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 25,85, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 29,24 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 144,11, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 138,54, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 127,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 7,58, istihdam hizmetlerinde yüzde 1,24, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 0,85 azalış meydana geldi. Buna karşılık konaklama hizmetleri yüzde 25,34, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 21,17, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 17,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.