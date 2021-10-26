Holdinglerin 2022 gündemi ‘dinamik’ bütçeler olacak

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2022’ Türkiye’nin dev holdinglerinin CEO’larını biraraya getirdi. Gelecek dönem hedeflerini paylaşan holdingler 2022’de yatırıma devam ederken hammadde fiyatları, tedarik riskleri, enerji fiyatları ve lojistik gibi konulara odaklanacak.

İş dünyasının liderleri ‘CEO Agenda 2022’ etkinliğinde biraraya geldi. Pandemi nedeniyle online platforma taşınan CEO Club’da Türkiye’nin en büyük holdinglerinin CEO’ları 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2022’nin en önemli konu başlıklarından biri belirsizlik oldu. Pandemi nedeniyle yaşanan belirsizlikler nedeniyle değişimi yönetmeye odaklanan holdingler, dinamik bütçeler oluşturmaya başladı. Holdingler 2022 bütçelerini hazırlarken hammadde fiyatları, tedarik riskleri, enerji fiyatları ve lojistik konularını odağına aldı. Tedarik güvenliğini sağlamak için farklı formüller geliştiren holdinglerin gündemindeki diğer bir konu da dijitalleşme oldu.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan CEO Club Online Summit’in açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy açılışı konuşmasını yaptı. Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu’nun yaptığı panelin konuşmacıları ise; Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz oldu.

Dijitalleşmenin önemine değinen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Araştırmalar, bize önümüzdeki dönemde oyun değiştirici unsurun dijital servisler olacağını söylüyor. Pandemi öncesi Vodafone’un yeni müşteri alımlarının yaklaşık yüzde 20’si dijitalden geliyordu. Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında, bu oran yüzde 50’lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim. Vodafone olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz.”

“PANDEMİ ÖNCESİNİ YAKALIYORUZ”

Enerji, kimya ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök, 2021’de ciroda yüzde 20-25 civarı artış bekliyor. Türkiye’nin yüzde 4’ünü üreten bir enerji kapasitesine sahip olduklarına dikkat çeken Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, “Farklı bir portföye sahibiz. Doğalgaz, HES, RES’te varız. Portföyümüzü dengeledik. Nakit akışına önemli fayda sağlandı” dedi. Grup, bu süreçte yatırım ve şirket satın almalarına da devam etti. Akkim Nazilli’de ileri teknoloji üreten şirketi satın aldı. Bu şirketin yüzde 80-90 ihracat yapan bir şirket olduğunu belirten Dördüncü, sözlerine şu şekilde devam etti: “Şirketin ihracatı 50 milyon dolar civarında Bu şirketin holdinge konsolide olmasıyla yüksek katkı bekliyoruz. 370 milyon dolarlık yatırımımız söz konusu” 2022’de bu yatırımlarla yüzde 15-20 arasına büyüme bekleyen şirket, dolar bazında FAVÖK’te ise yüzde 10-15 arası büyüme öngörüyor.

YÜZDE 15 BÜYÜME HEDEFİ

Sanayiden yenilenebilir enerji ve teknolojiye kadar farklı alanlarda yatırımları olduğunu hatırlatan Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, bu yıl yatırım bankası kurduklarını belirtti. Dijital sigorta şirketinin adımlarını attıklarını belirten Gögüş, bu süreçte dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırdıklarını söyledi. 2022 yılı stratejilerine ilişkin bilgi veren Göğüş, “Galata Wind Enerjiyi büyütme planımız var. 40 megawatlık yatırım yapacağız. Sanayide Ditaş ve esnak ambalaj şirketimiz Sesa’da yatırımlar devam edecek” dedi. Holding olarak 2022 yılında dolar bazında yüzde 15 civarında büyüme beklediklerini belirten Göğüş hedeflerini şu şekilde anlattı: “Teknoloji bazında katma değerli işlere yatırıma devam edeceğiz. Doğan Yatırım Bankası’yla 2022’de klasik yatırım bankacılığının yanı sıra fintech platformu olmayı hedefliyoruz. Yurtdışında mevcut iş kollarımızı büyütmek adına yatırımlarımız olacak.”

“HER İŞİMİZDE YATIRIM PLANLIYORUZ”

Genel olarak demir çelik sektöründe yaptıkları işlerden memnun olduklarını ifade eden Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, otomotiv sektörünün ise her cephesiyle ilgili olduklarını belirtti. Kafadar, yılı TL bazında yüzde 65-70 oranında, döviz bazlı ise yüzde 35 civarında büyümeyle kapatacaklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte istisnasız her işlerinde yatırım planladıklarına dikkat çeken Kafadar, “Yassı çelik sektöründe bir yatırım planımız var. Güneş enerjisinde 95 megavatlık, RES’te ise 80 megavatlık bir yatırıma başlamayı istiyoruz. Dolayısıyla toplamda 1000 megavatlık hedefe doğru ilerliyoruz. Otomotivde ise distribütörlük işini çeşitlendirmek istiyoruz. İkinci el otomotiv ticaretinde bir fırsat görüyoruz. İş makineleri sektöründe ise altı ülkedeyiz ve bunu daha da çeşitlendirmek istiyoruz” dedi.

YENİ ÇAĞIN İŞLERİNİ TAKİP EDİYOR

2022 bütçelerindeki en büyük değişimin hammadde fiyatları, tedarik zinciri, enerji fiyatları ve lojistik olduğuna dikkat çeken Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Bunları tahminleme yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Hammadde kaynaklarıyla ilgili çalışmalarımız var. Farklı olarak bütçelerimizi belirli periyodlarla tekrar gözden geçirme ve dinamik bütçeye sahip olarak devam etmek istiyoruz” diyor. Yıldız Holding ana işleri olan gıda ve perakende de yurtiçinde ve yurtdışında büyümeye devam ederken girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim aracılığıyla farklı sektörle yatırım yapacak. Yeni start up’ları da takip ettiklerini belirten Tütüncü sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeniçağın işlerinde yatırım yapmaya devam etmek çok önemli ama organik büyümeyi de önemsiyoruz. Burada da ciddi yatırımlarımız var. Sürekli gelişimin anahtarı olarak işimize farklı açılardan bakarak ilerliyoruz. Dijitalleşmeyi hiçbir zaman kaçırmayız. Bunu kültür ve zihniyet değişimi olarak öngörüyoruz.”

“DİNAMİK YÖNETİMLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Tosyalı Holding, ikisi yurtdışı olmak üzere üç yatırıma devam ediyor. Bu yatırımların toplam tutarı ise 5 milyar dolar. Tosyalı Cezayir’de yeni bir yassı çelik yatırımına başladıklarını söyleyen Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz, “Tosyalı Cezayir 8,5 milyon ton yassı ve uzun demir çelik üreten bir tesis olacak. İskenderun’da da 2,5 milyar dolarlık yatırımımız var. Özel sektörün devam eden en büyük yatırım bu. Türkiye’nin 6,5 milyon tonluk yassı çelik açığı var. Bu yatırım tamamlandığında bu açığın 4 milyon tonunu kapatmış olacağız” diye konuştu. “Bu yıl çok dinamik geçti. Açıkçası kendimi bir basketbol takımının koçu gibi görüyorum. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor ve buradan hareketle sizin de şirketi dinamik yönetmeniz gerekiyor” diyen Korkmaz, yılı 6 milyar dolara yakın bir ciroyla tamamlayacaklarını belirtti.