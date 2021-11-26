Hopi ve SAS’tan hiper kişiselleştirme için güç birliği

Proje kapsamında SAS, veri analitiği ve yapay zeka çözümleriyle Hopi için kendi kendine öğrenen sistemler sağlayarak hiper kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı kampanyalar için iletişim gücü sunacak. 11,5 milyondan fazla Hopi kullanıcısının her birini ayrı bir mikro segmente dönüştüren proje kapsamında Hopi üyesi 200’ü aşkın marka, ileri seviyede kabiliyetleri olan müşteri analitiği sistemleri ile kampanyalarını yürütecek. Bu önemli iş birliği kapsamında milyonlarca tüketiciye daha mutlu bir alışveriş deneyimi sunacak olan Hopi, üye markaların Hopili cirosunu en az 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

Perakende ve e-ticaret sektöründe eski usul kampanya analitiği yerini gerçek zamanlı pazarlama aksiyonları ve müşteri yolculuğu analizlerine bırakmaya başladı. Artık doğru kişiye, doğru zamanda, doğru teklifi, doğru fiyatta, doğru kanalda iletmek devamlılığı olan veri yönetimi ve yapay zekayla mümkün hale geliyor. Mobil sadakat ve kişiselleştirilmiş alışveriş uygulaması Hopi bu doğrultuda; martech alanındaki tecrübesi, sahip olduğu lider teknoloji ve danışmanlık gücü odağında veri analitik lideri SAS ile önemli bir projeye imza attı.

Yapay zeka ile kampanya yönetimi teklifleri hiper kişiselleştirilecek

Hopi Genel Müdürü Yalın Özcan, SAS ve SAS ekosistemindeki müşteri deneyimi tasarımı konusunda projeler üreten iş ortağı Partner Republic ile imza attıkları iş birliğine ilişkin; “Hopi kurulduğu ilk günden bugüne kişiselleştimeyi merkezine koymuş bir alışveriş arkadaşıdır. Hayata geçen proje kapsamında, bünyemizde çalıştığımız markaları Hopi kullanıcıları ile en doğru zamanda, en iyi teklifle buluşturacağımız yapay zeka destekli yeni bir ortam yaratılıyor. Bu sayede üye markalara sağladığımız ek satış, sepet artışı ve yeni müşteri kazanımı gibi ticari faydaları maksimize edecek şekilde yeniden tasarlayabilecek ve markalarımızın Hopi kullanıcıları ile olan bağını sürekli canlı tutabileceğiz. Farklı sektörlerden 200’den fazla üye markayı barındırdığımız bu ekosistemde yapay zeka ile kampanya yönetimi yapmak ve tekliflerin hiper kişiselleştirilmesi hem bizlere hem de iş ortaklarımıza büyük verimlilik ve ölçeklendirilebilirlik sunuyor. Bu projenin hayata geçmesi sonucunda kazandığımız gerçek zamanlı, hiper kişiselleştirilmiş, otomatik kampanya kabiliyeti ile Hopi’nin önünde iki önemli fırsat kapısı açılıyor: Bunlardan biri yurt dışı pazarlara açılma imkanlarını artırmak diğeri ise yatırımcı talebindeki artış olacak. Ayrıca, bu proje ile üye markaların Hopili cirosunda 2 kata varan artışın yanı sıra, kullanıcılarımıza daha detaylı kişiselleştirilmiş teklif sunabilme kapasitemizin de en az 3 katına çıkmasını öngörüyoruz” dedi.

SAS Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Tayfun Topkoç ise projeyle ilgili olarak şu sözleri ifade etti: “Müşterilere uygun içerik ve teklifler sunmak yani hiper kişiselleştirme, perakende ve e-ticaret sektörü için kilit noktalardan biri. Yapay zeka ve gerçek zamanlı verilerden yararlandığımız hiper kişiselleştirme yaklaşımı, kişiselleştirilmiş pazarlamayı geleceğe taşıyor. SAS olarak yazılım setimiz ve dijital dönüşüm danışmanlığımızla bu yolculukta dünyanın seçkin markalarında edindiğimiz birikimi bu iş birliğiyle birlikte 11,5 milyon üyeye sahip, farklı markaları bir çatı altında toplayan Hopi’ye sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”