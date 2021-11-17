HPE GreenLake: Hayallerinizle birlikte büyür, hayal edebildiğiniz kadar büyür

Siz de bugüne dek hayalini kurduğunuz büyüme yolculuğuna sizinle birlikte büyüyebilen bir iş ortağıyla çıkın. HPE GreenLake çözümleriyle hibrit bulutun gücünü veri merkezinize taşıyın. Anında kapasite artırma becerisini ve kullandıkça öde modeliyle gelen maliyet avantajını yanınıza alın.

Tüketici ihtiyaçlarının hızla değiştiği, her geçen gün inovasyon eşliğinde yeni keşiflerin gündeme geldiği günümüzde küçük bir fikir kısa sürede milyarlarca dolarlık bir girişimin fitilini ateşleyebiliyor. Bu fikirleri büyütmek, fikirle birlikte büyüyebilen bir teknoloji altyapısına ihtiyaç duyuyor. Üstelik bu sadece belli bir kesimin değil, herkesin ihtiyacı. Bugün tüm kurumlar hızla hareket edebilmenin, hızlı uyum sağlayabilmenin, gerektiğinde hızla büyüyebilmenin ve tüm bunları yaparken kaynaklarını olabilecek en verimli şekilde kullanabilmenin peşinde.

Şirketler Kaynaklarını Daha İyi Yönlendirmeye İhtiyaç Duyuyor

Günümüzde tüketimi ve servis modellerini yönlendiren en önemli pazar gücü dijital dönüşüm. Şirketler ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için iş modellerini çağın gereksinimine uyarlamak, müşteri deneyimini iyileştirmek adına altyapı modernizasyonu gerçekleştirmek zorunda. Verinin hızla büyümesi de bu ihtiyaca zemin hazırlıyor. Şirketlerin büyüyen veriye, yeni iş modellerini destekleyecek teknolojik altyapı ve uygulamalara ayıracakları kaynakları her an hazır biçimde ellerinin altında bulundurması gerekiyor.

Şirketler genel bulutun sağladığı avantajları kendi veri merkezlerinde veya barındırma hizmeti aldıkları ortamlarda uygulayabilecekleri çözümlerin arayışı içindeler. Teknolojinin şirketler için rekabette önemli hale gelmesiyle teknoloji yatırımı ihtiyacı da sürekli artıyor. Şirketler bu noktada kaynaklarını daha verimli kullanmak adına, ilk satın almanın ötesinde ayakta tutmak için de büyük bedeller gerektiren altyapı yatırımlarına yönelmek yerine kullandıkça öde mantığıyla sunulan, ihtiyaca göre anlık olarak ölçeklenebilen modellerle ilerlemek istiyor.

HPE GreenLake çözümleri işte tam da bu noktada devreye giriyor.

İhtiyaç Duyduğunuz Kapasiteye Anında Sahip Olun, Kullandığınız Kadar Ödeyin

HPE GreenLake, benzersiz özellikleriyle şirketlere işlerini geliştirirken ve büyütürken ihtiyaç duyacakları tüm kaynakları uçtan buluta tek bir yönetim konsolu üzerinden, kendi veri merkezinizin bir uzantısı şeklinde sunuyor. Faaliyet gösterdiğiniz sektör ne olursa olsun ek depolama alanından süper bilgisayarların sunduğu inanılmaz hesaplama yeteneklerine kadar hayalini kurduğunuz tüm kaynaklar, HPE GreenLake ile kendi veri merkezinizde, elinizin altında.

HPE GreenLake HPE’nin uçtan buluta tüm portföyünü hizmet olarak sunma stratejisinin en önemli parçasını oluşturuyor. Müşterileri için altyapıyı, platformu ve yazılımı hizmet olarak konumlandıran HPE GreenLake çözümlerimizle müşterilerimize ihtiyaç duydukları kapasiteyi ne zaman ve ne kadar isterlerse, birim bazlı olarak tekliflendirerek temin edebiliyoruz. Böylece ilk günden büyük yatırım maliyetlerine katlanmaları gerekmiyor.

HPE GreenLake, müşterilerimize kendi veri merkezlerinde bulut deneyimi sağlayabilen hibrit bir yapı sunuyor. Böylece kendi müşterilerine ürün ve hizmetlerini düşük maliyetle, daha az riskle ve daha hızlı sağlayabilme imkanına kavuşuyor. Ürün ve servisleri hayata geçirme hızını %65’e kadar azaltıyor. HPE GreenLake müşterileri, günlük BT altyapı operasyonlarına harcadıkları zamanı inovasyona daha fazla odaklanmak veya kritik BT operasyonlarına daha fazla zaman ayırmak için kullanabiliyor.

HPE, müşterilerinin ihtiyaç duyacağı kapasite yatırımını önceden yaparak altyapılarını ihtiyaçlarına göre anında ve kolayca ölçeklendirmelerini sağlıyor. HPE GreenLake platformunun merkezinde yer alan GreenLake Central sayesinde müşterilerimiz ek kapasite ihtiyacını birkaç dakikada karşılayabiliyor, tüm maliyetleri tek bir panel üzerinden görebiliyor. Böylece iş için ayrılan bütçenin nasıl ve nereye harcandığı kolayca takip edilebiliyor. Müşterilerimiz HPE GreenLake’i dilerlerse kendi veri merkezlerinde, diledikleri takdirde barındırma hizmetiyle birlikte kullanabiliyor.

İş Yükünüzü Nereye Taşıyacağınıza Siz Karar Verin

HPE GreenLake, müşterilerimizin iş yükünü bulutta mı yoksa kendi sistemlerimizde mi tutmalıyız sorusunu cevaplayacak araçlara sahip. Veriyi buluta taşımak verinin kontrolünün kaybına, şirket politikalarıyla uyumsuzluğa neden olabiliyor. HPE GreenLake ile verilerinin kontrolünü tamamen müşterilerimize sunuyoruz. Hatta iş yüklerini genelden özele, özelden genel buluta taşıma olanağı sunuyoruz. HPE Premium servisleriyle birlikte gelen HPE GreenLake, müşterilerimizin bulut odaklı stratejilerini ve beklentilerini esnek bir modelle adresliyor. GreenLake sayesinde artık elimizde ne olduğunu değil, müşterilerimizle gelecekte ne kadar kapasiteye ihtiyaç duyacaklarını konuşuyoruz. Çünkü her zaman yeterli kapasiteye sahip olacaklarını garanti ediyoruz.

HPE, GreenLake platformunu çeşitli segment ve sektörleri kapsayan farklı yetkinliklerdeki iş ortakları ağıyla destekleyerek zenginleştirmeye devam ediyor. Böylece faaliyet gösterilen alanların kendine has dinamiklerine ve regülasyonlarına uyum sağlama yeteneği sunuyor.

Yönetilebilen hizmetler ve bulut hizmetleri sağlayan iş ortaklarımız, müşterilerimizin daha uygulanabilir hibrit modeller aradıklarının farkında. Bu nedenle hem finansal model hem sat��ş modeli açısından düzenli olarak bu stratejilere uygun eğitimleri alıp yatırımlar yaparak, GreenLake çözümlerini tüm pazarda uygulanabilir hale getirme yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.

Büyüme Yolculuğunda Fırsatları Kaçırmayın

Artık CIO’lar sadece teknolojiyle değil, işin kendisiyle ilgili. Dijital dönüşümle teknoloji ve iş arasında köprü kuran bir rolü benimsiyorlar. HPE GreenLake, bu dijital dönüşüm yolculuğunda şirketleri destekliyor. Bulutun esnekliğinden faydalanarak verileri başka bir konuma taşımaya gerek olmadan, kendi veri merkezinde tutmak isteyen şirketler için gerekli altyapıyı sunuyor. Çünkü dijital dönüşümün doğru hayata geçirilmesi, hizmet kalitesinin ve gelirlerin büyük oranda artmasını sağlıyor.

Unutmayın ki günümüzün dev şirketleri daha önceki iş yapış şekillerini değiştirerek var oldukları sektörde hakim duruma geldiler. Siz de bugüne dek hayalini kurduğunuz büyüme yolculuğunda, sizinle birlikte büyüyebilen güvenilir bir iş ortağını yanınıza alın.

Dünya fırsatlar dünyası. Siz neden bundan mahrum kalasınız?

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