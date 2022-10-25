HPE Üniversiteler Bilişim Teknolojileri Zirvesi ’22 Düzenlendi

Eğitim sektörünün geleceğine yön veren teknolojilerin konuşulduğu HPE Üniversiteler Bilişim Teknolojileri Zirvesi ’22, yüksek öğrenim kurumlarının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren HPE Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan Genel Müdürü Güngör Kaymak, “Teknolojiyle birlikte dünya, buna bağlı olarak tüketici alışkanlıkları, beklentiler ve davranışlar değişiyor. Değişimi kendi gerçeklerimize uygun şekilde hayatımıza dahil etmek, işimize uyarlayıp değer üreten çözümlere dönüştürmek zorundayız. Bu noktada veriyi baz almayan dönüşüm çabaları istenen noktaya varamıyor. Dijital dönüşümde yol alan şirketler 2018-2021 yılları arasında değerini 400 milyar dolar artırırken, geride kalanların değeri bir o kadar azaldı. Üniversitelerimizin başarılı öğrencileri kendilerine çekmek, dünyadaki sıralamalarını yükseltmek ve sundukları değeri artırmak için söz konusu uçurumun arkasında kalmamaları gerekiyor” dedi.

HPE Türkiye Kanal ve Kurumsal Satış Direktörü Alper Yıldız, Türkiye’nin her yerine dokunmak için iş ortaklarıyla birlikte çalıştıklarına değindi. Yıldız, “Hibrit bulut sayesinde müşterilerimize kullandıkları kadar ödeme yapabilecekleri platformlar sunmak, bulut yaklaşımımızın önemli bir ayağını oluşturuyor. Biz herhangi bir yerde üretilen verinin yaratıcı sonuçlar ortaya koyacak ve değer üretecek şekilde işlenmesini mümkün hale getirmek için çalışıyoruz. İş ortaklarımızla birlikte müşterilerimizin verilerini, bütçelerini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlamaya odaklanıyoruz” dedi.

Aruba Türkiye, Kazakistan, Karpatlar Ülke Müdürü Ersin Uyar, “Değişen Dünyada Aruba’nın Eğitim Sektörüne Katkıları” başlıklı konuşmasına Aruba’nın 18 yıldır pazarda yer alan bir üretici olduğuna vurgu yaptı. Uçtan buluta söylemiyle giderek yaygınlaşan merkeziyetsiz ağ kavramının altını çizdiklerine değinen Uyar, “Uçlarda toplanan ve işlenen veriyi aktarabilmek, akıllı uçta eşsiz deneyim sağlamak çok önemli bir konu haline geldi. Bu pek çok cihazın farkında olmayı ve yönetmeyi gerektiriyor. BT kaynağı azalıyor, kurulacak altyapı sorun çıkarmayacak bir altyapı olmalı. Biz hibrit eğitim ortamında Aruba portföyündeki çözümleri doğru konumlandırmak için doğru soruları sormak, eğitim kurumlarının karşısına ihtiyaca uygun çözümlerle gelmek istiyoruz. İş ortaklarımız sayesinde Edirne’den Hakkari’ye her yere destek veriyor, onlarla doğru sonuca ulaşıyoruz” diye konuştu.

HPE Gücünü İnovasyondan Alıyor

HPE Türkiye Pointnext Servisleri Ülke Direktörü Murat Baysal, “HPE GreenLake ile Kampüsünüzde Hibrit Bulut Deneyimi” başlıklı konuşmasında HPE GreenLake’in yeni bir ürün değil, yeni bir yöntem olduğunu söyledi. Baysal, “HPE GreenLake teknolojiyi satın almanıza gerek kalmadan kullanabileceğiniz bir model. Eğitim kurumlarının özellikle kayıt ve sınav dönemindeki yoğunluklarda esnek altyapılara ihtiyacı oluyor. Biz HPE GreenLake ile müşterilerimize çevik, ihtiyaç duyulduğunda ölçeklenebilen altyapılar sunuyoruz. Zor kazandığınız, zor harcadığınız bütçeyi en iyi değerlendireceğiniz ortamı sağlıyoruz. Sürekli en yeni, güncel ve verimli çözümü sunuyor, operasyonel giderlerini ve enerji maliyetini azaltıyor, bulutu kampüsünüze getiriyoruz” dedi.

Murat Baysal, oturumu sırasında HPE GreenLake çözümlerini ilk benimseyen eğitim kurumları arasında yer alan İbn Haldun Üniversitesi’nin Bilişim Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kösem’i de konuk etti. Uzun vadeli teknoloji yatırımının ciddi bütçeler gerektirdiğini, yapmış oldukları yatırımın maliyetlerinin teknolojinin sürekli gelişmesiyle geriye düştüğünü, kullanılan teknolojinin eskide kaldığını ve öngörülemeyen durumlar nedeniyle zamanla dezavantaja dönüştüğünü söyleyen Kösem, "HPE GreenLake ile önümüzdeki 5 yılı planlamadan, birkaç yıllık kapasite öngörüsüyle hareket edebiliyoruz. Daha esnek, daha kolay kontrol edebildiğimiz, kolay ölçekleyebildiğimiz, ciddi bütçeler ödemeden sürekli, teknoloji açısından güncel bir yapıya sahip oluyoruz. HPE GreenLake ile gelecekte ne olursa olsun, ihtiyaç duyduğumuz anda hızlı çözüm üretebileceğimiz daha iyi bir sistem alt yapısına sahip olduk" dedi.

HPE Türkiye Hibrit BT Çözümleri Yöneticisi Mert Sarıkaya konuşmasında şunları söyledi: “HPE’nin köklerinde inovasyon yatıyor. HPE Labs önümüzdeki 10 yılın teknolojileri üzerinde çalışıyor. Türkiye’de de her boyutta High Performance Computing (HPC) ihtiyacı için çözüm üretiyoruz. Veri bu kadar büyüyünce ihtiyaçlar da değişiyor. HPE Ezmeral veri yönetim platformuyla bunu karşılıyoruz. Yeni satın almalar ve iş birliklerimizle momentumu artırıyor, geleceğe bakıyor, otonom veri merkezlerine doğru yol alıyoruz”

Aruba Ülke Teknik Müdürü Oğuzhan Eren, “Dijital Kampüsler İçin Güçlü ve Güvenli Bağlantı! Aruba Burada!” başlıklı sunumunda Aruba’nın yeni ürünlerinden ve güncellemelerinden bahsetti. Eren, sunumunun devamında çoklu erişim noktası kullanılan ortamlarda 2 radyolu AP’ler kullanılarak 3 bant kapsamasının mümkün olabildiğini ilk kez gösteren, bunun başarılmasını sağlayan AP 615 model erişim noktasını ve 6Ghz destekli frekans planlama algoritması AirMatch’i de tanıttı.

Panel ve Paralel Oturumlarda Üniversite Temsilcileri ve İş Ortakları Buluştu

Etkinlik kapsamında CERTA SD-WAN İş Geliştirme Müdürü Anıl Tokdemir ve HPE Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Kubilay Kahraman’ın yönetiminde düzenlenen “Söz Sizde: Üniversitelerimizi Dinliyoruz” paneli önde gelen üniversitelerin bilgi işlem yöneticilerini ağırladı. Panelde Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Teoman Kulaksız, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Barış Okumuş, Atılım Üniversitesi Sistem ve Ağ Yönetimi Müdürü Mustafa Sontay, Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Altun, Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Zafer Ayaz, Marmara Üniversitesi Network ve Sistem Yöneticisi Mustafa Şahin ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ferdi Ayaydın, üniversite eğitiminde pandeminin getirdiği değişimlere dair tecrübelerini ve bundan sonrasına dair beklentilerini paylaştı.

Öğleden sonra 21 farklı panel ve oturum eşliğinde devam eden etkinlik, dünya şampiyonu bilardo oyuncusu Semih Saygıner’in eğlenceli sunumuyla sona erdi.

Bu bir reklamdır.