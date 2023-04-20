IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı

IBM, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı. ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi.

20.04.2023 09:02:330
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IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi.

IBM, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarak 14,3 milyar dolara çıktı. IBM 2022'nin ilk çeyreğinde 14,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 927 milyon dolara yükseldi. IBM'in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 733 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 73 sent olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,02 dolar olarak kaydedildi.

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