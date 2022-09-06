İcra takibine yol açan 2 bin lira altındaki borçlar tasfiye ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, "Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız, icra takibinden kurtulmuş olacaktır" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta açıklanan 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamlarının, Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini gösterdiğini vurgulayarak, bunun kendi kendine ortaya çıkan bir başarı olmadığını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tablo, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programımıza uygun şekilde yolumuza devam ettiğimizin işaretidir. Salgın döneminde herkes içine kapanırken biz üretim çarklarının dönmeye devam etmesini, istihdamın korunmasını, ihracatın artırılmasını hedef alan bir yaklaşımla hareket etmiştik. Her ne kadar o dönemde birileri bizi bu politikamızdan dolayı eleştirmiş olsa da geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir karar verdiğimizi onlar dahi inkar edemiyor. Gelişmiş ülkelerin ekonomi politikalarını, klasik modelleri bir kenara bırakarak bizimkine benzer bir anlayışla değiştirmeye başlamaları da programımızın isabetini teyit eden bir diğer gelişmedir. Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile artık eski görüşlerinde ısrar edemiyor. Sürekli bardağın boş tarafını göstererek de olsa farklı şeyler söylemeye çalışıyor. Büyüme rakamlarımızı işte bu fotoğraf içinde değerlendirmek gerekiyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan büyüme oranımız, ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekteki büyüme oranımızla hem OECD hem de G20 içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke konumundayız. Üstelik bu büyümeyi iç talep yanında dış talepteki güçlü artış da desteklemiştir. Dengeli büyümemizin içindeki makine teçhizat yatırımı harcamalarının ortalamanın neredeyse iki katı seviyesinde bir yere sahip olması, gelecekte daha ileri seviyelere ulaşma umudumuzu güçlendiriyor. Elbette bu büyüme oranına etrafımızda yaşanan güvenlik krizlerine, insani trajedilere, ülkemize yönelik pek çok haksız saldırıya rağmen ulaştığımızı da unutmamalıyız."

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa merkezli olarak başlayan ancak küresel etkilere sahip enerji krizinin derinleşme kaygısının, Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelini daha da önemli hale getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık 251 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşan Türkiye ekonomisinin, küresel mal ticaretinden aldığı payın da yüzde birin üzerine çıktığını söyledi.

Turizmde de hedeflerin üzerinde bir gerçekleşmeye doğru gidildiğini bildiren Erdoğan, "Sadece güney bölgelerimizde değil, ülkemizin her yerinde, otellerde, uçaklarda, turizm tesislerinde boş yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir sezon geçiriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, ithalattaki artışın ve dolayısıyla cari denge hedefindeki bozulmanın sebebinin ise enerji ve emtia fiyatlarındaki öngörülemez yükselişler olduğunu belirterek, "Nitekim yılın ilk 6 ayındaki cari işlemler dengemiz, enerji hariç bakıldığında 8,1 milyar dolar fazla vermektedir. Buna rağmen enerji dahil, cari fazla vermek için çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik krizleri başta olmak üzere küresel dengeleri bozan gelişmelerin normalleşmeye başlamasıyla bu sorunun da üstesinden gelineceğine inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yine bu çerçevede, ülkemizin enerji ihtiyacının, yerli, milli, sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni programımızı istihdam merkezli oluşturduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz. Son 2 yılda istihdamda net 5 milyon kişilik artışla toplam istihdamın tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyon sınırına dayanmış olması, bu alandaki hedeflerimize de ulaştığımızın ispatıdır. Merkez Bankası rezervlerinden milli gelir hesaplarına kadar her alanda benzer olumlu gelişmeleri görmek mümkündür.

Vatandaşlarımıza yaptığımız, kendi paramız Türk lirasına güvenme ve sahip çıkma çağrımız, hamdolsun çok önemli bir karşılık bulmuştur. Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına geçişe gösterilen ilgi sayesinde bir ara 239 milyar dolar seviyesine ulaşan vatandaşlarımızın yabancı para hesap tutarları geçtiğimiz ay sonu 212 milyar dolara kadar gerilemiştir. Borsamızın sürekli rekorlar kırması da sermaye piyasalarındaki güvenin ifadesidir."

Pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz

Tüm bu fotoğraf içinde enflasyonun hala en ciddi sorun olmayı sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın her ülkesinin kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda, eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehditleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Özellikle gelişmiş ülkeler, aldıkları tüm önlemlere rağmen henüz enflasyon sorununa çözüm bulabilmiş değiller. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna yönelik destekleyici çalışmaları arttırarak devam ettireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Resmi Gazete'de dün yayımlanan Orta Vadeli Programın, enflasyonun düş��rülmesi başta olmak üzere bu mücadelenin yol haritası olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanlığının koordinasyonunda, tüm bakanlıkların ve kurumların katılımıyla hazırlanan Orta Vadeli Programın, 2023 ve 2025 yılları arasındaki çalışmaların rehberi olacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Program döneminde ülkemizin kalkınma potansiyelini ve istihdamı arttıran yüksek katma değerli üretime öncelik veren, ihracat temelli sürdürülebilir büyümeyi hedef alan bir strateji uygulayacağız. Bu dönemde, hizmet gelirlerindeki, zaten yaşanmakta olan artışın düzenli şekilde sürmesini bekliyoruz. İhracatımızı, ülke ve ürün çeşitleriyle desteklemeyi sürdüreceğiz. İthalatı dengelemek için enerji dahil her alanda ülkemizin imkanlarını harekete geçirecek projelere öncelik vereceğiz. Hem finansal istikrarı hem fiyat istikrarını, program dönemi sonunda hedeflediğimiz seviyeye getirmek istiyoruz. İstihdamı daha da geliştirmek, gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere çalışmak isteyen istisnasız herkese imkan sağlamak için aktif iş gücü politikalarını güçlendireceğiz. Elbette bu süreçte de geçmişten bugüne olduğu gibi bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz."

Milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maliye politikalarını, kamu açıklarını azaltma ve bütçe dengelerini güçlendirme yönünde sürekli tahkim edeceklerini bildirdi. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, çevre, sosyal ve ekonomik dönüşüm politikaları ile yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesinin de Orta Vadeli Programın önemli unsurları arasında olduğunu anlatan Erdoğan, "Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Esasen son 8-9 yıldır yaşadığımız saldırılar ve bunların kur, faiz, enflasyon, şer üçgeninde yürüyen ekonomik ayakları olmasaydı bugün milli gelirimizin 1,5 trilyon doların üzerine çıkışını konuşacaktık." dedi.

Her şeye rağmen satın alma paritesi itibarıyla Türkiye'nin dünya milli gelir sıralamasında 11'inciliğe yükselmesini de önemli bir başarı olarak gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Önce satın alma paritesinde, arkasından toplam milli gelir sıralamasında dünyada ilk 10'a gireceğimize, özellikle çok uzak olmadığına yürekten inandığımı söylemek isterim. Sanayicilerimiz kendilerini küresel değişimlere adapte etme konusunda oldukça gayretliler. Biz de doğru teşvik politikalarıyla bu çabayı destekliyoruz. Yeni girişimcilerimizin önünü açmak, cesaretlerini arttırmak için de pek çok farklı program uyguluyoruz. Türkiye Kalkınma Fonunu, katma değerli yerli ve yenilikçi üretim yapan girişimcilerimiz için daha etkin şekilde kullanacağız. Hiç şüphesiz bu girişimler arasında enerji arz güvenliğimize katkıda bulunacak projeleri daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla da yükselen küresel teknolojileri ve ürünleri geliştiren projeleri özel olarak teşvik edeceğiz. Afetlere hazır, enerji verimliliği yüksek, kültürel değerlerimizi koruyan, yatay mimariyi esas alan kentsel dönüşüm çalışmaları da programımızın öncelikleri arasındadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pek çok detayı bulunan Orta Vadeli Programa göre, tüm kurumların kendi bütçe hazırlıklarını başlattıklarını belirterek, "Meclisimizin de takdiriyle yürürlüğe girecek 2023 bütçemizi, ülkemizin hedeflerine doğru atmış olduğumuz yeni ve önemli adımların zemini kılmak istiyoruz. Ne seçim sürecinin ne de başka herhangi bir iç veya dış gelişmenin, 85 milyonun geleceği bakımından kritik öneme sahip bu program ve bütçe dengelerini bozmasına rıza göstermeyeceğiz. Orta Vadeli Programın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında ve bütçe çalışmalarında emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan Hazine ve Maliye Bakanımıza, Bütçe ve Strateji Başkanımızdan bakanlıklarımıza kadar herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaşmak istedikleri bir başka müjdelerinin de icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarla ilgili olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Hükümet olarak bir yandan ülkemizin ihtiyacı olan altyapı ve üst yapı yatırımlarını yaparken diğer yandan refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için de çalışıyoruz. Milletimizin can ve mal emniyeti, huzuru, refahı, barış ve güven içinde yaşaması, her vakit olduğu gibi bugün de birinci önceliğimizdir. Bu anlayışla işçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere çiftçilerimizin alın terlerinin mahsulü olan tüm ürünlere, hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi memnun eden adımları attık.

Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız, icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın Meclis grupları hemen atacaktır. Aldığımız kararın bu düzenlemeden yararlanacak her bir vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Doğal gaz tüketim desteği programı devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müjdelerinin de önümüzdeki hafta başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelere olacağını ifade ederek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu ailelere daha güçlü destek vermek amacıyla ilave kaynak aktarımı yaptıklarını bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim-öğretim yılı desteği için ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerektiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz kış başlattığımız doğal gaz tüketim desteği programını, bu yıl da sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Türkiye Aile Destek Programını geçtiğimiz aylarda uygulamaya alarak, sosyal koruma kalkanımızın kapsamını genişletmiştik. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan ve belirli bir gelir seviyesinin altında olan 831 bin vatandaşımıza temmuz ayında 427 milyon lira destek sağlamıştık. Mevcut ve yeni hak sahibi 1,6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz. Tüm bu sosyal desteklerin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."