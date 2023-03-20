İflas eden Signature Bank'ı, Flagstar Bank satın alıyor

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflas eden Signature Bank'ın New York Community Bankasının yan kuruluşu tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığını bildirdi.

FDIC'den söz konusu anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, Signature Bank'ın 40 eski şubesinin pazartesi gününden itibaren New York Community Bankasının yüzde 100 iştiraki olduğu Flagstar Bank'ın bünyesinde faaliyet göstereceği ifade edildi.

Dijital bankacılık işiyle ilgili mevduat sahipleri dışındaki Signature Bank mudilerinin otomatik olarak devralan kurumun mudileri olacağı kaydedilen açıklamada, Flagstar Bank tarafından üstlenilen tüm mevduatların limitler dahilinde FDIC tarafından sigortalanmaya devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, Flagstar Bank'ın teklifinin, Signature Bank'ın dijital bankacılık işiyle ilgili yaklaşık 4 milyar dolarlık mevduatı içermediğine işaret edilerek, FDIC'nin, bu mevduatları doğrudan hesapları dijital bankacılık işiyle ilişkili olan müşterilere sağlayacağı bildirildi.

Geçen yıl sonu itibarıyla iflas eden Signature Bank'ın 88,6 milyar dolar mevduatı ve 110,4 milyar dolar toplam varlığı bulunduğu anımsatılan açıklamada, anlaşmaya konu işleminin 2,7 milyar dolar indirimle satın alınan 12,9 milyar dolarlık krediler dahil olmak üzere, Signature Bank'ın yaklaşık 38,4 milyar dolarlık varlığının satın alınmasını içerdiği kaydedildi. Açıklamada, yaklaşık 60 milyar dolarlık kredinin, FDIC tarafından daha sonra elden çıkarılmak üzere kayyumda kalacağı belirtildi.