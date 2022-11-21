İflas sürecindeki FTX'in borcu belli oldu

Mahkemeye sunulan listeye göre toplam 3.1 milyar dolarlık borç içinde en yüksek seviyede alacaklı olan 50 müşterinin tamamının 21 milyon dolar üzeri alacağı bulunuyor.

Kripto varlık piyasasının son dönemdeki en büyük krizlerinden biri olan FTX'in iflasında toplam alacak miktarı ortaya çıktı. FTX iflas sürecinde yüksek miktarda alacağın söz konusu olması “bulaşma riski” endişelerini artırdı.

Kripto para işlem platformu FTX’in, iflas sürecinde alacaklılara 3,1 milyar dolar borçlu olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sunulan listeye göre en yüksek seviyede alacaklı olan 50 müşterinin tamamının 21 milyon dolar üzeri alacağı bulunurken listenin başında yer alan iki müşterinin 200 milyon dolar üzeri alacağı olduğu görüldü.

ABD iflas süreçlerine göre en fazla alacaklı olan taraflar listesi mahkeme tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Ancak FTX’te iflas sürecini yöneten John Ray III, şirketin kayıtların düzgün tutulmaması sebebiyle varlıkların tespit edilmesinde zorluk yaşandığını duyurmuştu.

Alacak boyutunun yüksek olması FTX çöküşünde “bulaşma riski” endişelerini artırırken kripto varlık fiyatları da bu durumdan olumsuz etkiledi. Kripto varlıklar yeni haftaya düşüşle başladı.

İflas süreci

Dünyanın en büyük kripto varlık platformu Binance ile, en önemli platformlarından biri olan FTX’in arasında başlayan gerginliğin sonucunda, FTX’in likidite sorunu yaşadığı ortaya çıkmış ve bu haber birçok kullanıcının varlığını platformdan çekmesine neden olmuştu.

Sürecin devamında hakkında birçok kurum tarafından soruşturma başlatılan, ana merkezinin bulunduğu Bahamalar’daki varlıkları dondurulan ve 8 milyar dolar sermaye açığı bulunan FTX iflas işlemlerini başlatmış, bir günde 14,6 milyar dolar kaybeden CEO Bankman-Fried ise istifa etmişti.