IFS Connect Day etkinliği: Dijital Dönüşüm

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan IFS Connect Day etkinliği, dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini ve yeni teknolojilerin katkılarını masaya yatıracak.

IFS Türkiye’nin 2 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştireceği IFS Connect Day etkinliği dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini, insan faktörünün farklı sektörlerdeki yerini ve gelecek teknolojilerin iş yapış biçimlerini nasıl dönüştürdüğünü masaya yatıracak.

Etkinlikte IFS’in Türkiye’den ve dünyadan üst düzey yöneticileri IFS’in vizyonu hakkında bilgiler verirken hem ülkemizden hem de dünya genelinden dijital dönüşüm başarı hikayeleri paylaşılacak. Tüm gün sürecek etkinlikte, her biri kendi alanında uzman konuşmacıların sunumlarının yanı sıra sektöre yönelik çözümler, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir ekonomi, dijital dönüşümde insan faktörünün faklı sektörlerdeki önemini, geleceğin teknolojilerini, Metaverse ve NFT’nin iş hayatına etkileri gibi konuların ele alınacağı söyleşiler, özel paneller ve sunumlar yer alacak.

Sektörün önde gelen isimleri bir araya geliyor

Tüm sektörlerden 500’ü aşkın üst düzey yöneticinin katılması beklenen etkinlikte IFS COO’su Zoran Radumilo, IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk, Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, CXO Medya Kurucusu Murat Yıldız, Ekonomist Emre Alkin, Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran, Stratejik Dijital Dönüşüm Danışmanı Ozan İnan ve sektörün önde gelen diğer isimleri konuşmacı olarak yer alacak.