İHA Aksungur deprem bölgesinde baz istasyonu oldu

Baz istasyonu entegre edilen Aksungur insansız hava aracının (İHA) Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde cep telefonu iletişimine destekte bulunduğu açıklandı.

9.02.2023 15:57:080
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İHA Aksungur deprem bölgesinde baz istasyonu oldu

İHA Aksungur deprem bölgesinde baz istasyonu görevine başladı. 

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den iletişimle ilgili bir açıklama geldi.

İsmail Demir, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor." ifadelerini kullandı. AA'nın haberinde ise 14 saattir havada olan baz istasyonlu Aksungur'un 45 saate kadar görev yapacağı belirtildi.

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