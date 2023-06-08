İhracat İklimi Endeksi mayıs ayında 52,3 oldu

Endekste önceki aya göre kısmen bir gerileme yaşansa da sonuçlar, Türk imalatçılarının ihracat talep koşullarında aylık bazda güçlü bir iyileşmeye işaret etti

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 52,3 olarak ölçüldü.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2023 dönemi sonuçları paylaşıldı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Buna göre, nisanda 53,1 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi geçen ay 52,3'e geriledi. Endeks önceki aya göre hafif bir düşüş gösterse de Türk imalatçılarının ihracat talep koşullarında aylık bazda güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Bu iyileşmenin şubattan beri en ılımlı düzeyde gerçekleşmesine rağmen mayıs itibarıyla ihracat iklimi son 4 ay boyunca güçlendi.

Talep koşullarındaki iyileşmenin devam etmesine katkı sağlayan ana pazarlardan biri, ekonomik aktivitenin üst üste 4'üncü ay arttığı ABD oldu. Bu ülkede büyüme bir yıldan daha uzun dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Avrupa'da üretim mayısta genel olarak artış göstermekle beraber birçok ülkede büyüme ivme kaybetti.

İmalat sektöründeki zayıflığa bağlı olarak Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite nisan ayına göre daha düşük oranda arttı.

PMI endekslerinin yalnızca imalat sanayi için mevcut olduğu Avrupa ülkelerinde, veriler sektörde talep yetersizliği olduğu yönünde sinyal verdi. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Hollanda'da imalat sanayi üretimi düştü. Bu eğilimi bozan ülke, güçlü seyreden turizm sektörünün yarattığı talebin etkisiyle imalat üretiminin arttığı Yunanistan oldu.

BAE, Suudi Arabistan ve Katar'da belirgin iyileşme

Mayısta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'da ekonomik aktivite belirgin şekilde artmaya devam etti, ancak bu 3 ülkeden yalnızca Katar'da büyüme hız kazandı. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, Mısır ve Lübnan'da ekonomik aktivitenin nisana göre daha hafif daraldığı gözlendi.

Asya'nın bazı bölgelerinde ekonomik büyüme güçlü seyretti. Japonya'da Ekim 2013'ten bu yana en hızlı üretim artışı kaydedilirken, Çin'de büyüme yaklaşık 2,5 yılın en yüksek oranında gerçekleşti.

Hindistan'da ekonomik aktivite, 2010 ortalarından bu yana en yüksek artışın yaşandığı nisana göre yatay seyretti. Üst üste 4'üncü ay büyümenin gerçekleştiği Rusya'da ise ekonomik aktivite bir önceki anket dönemine göre ivme kaybetse de güçlü şekilde genişlemeyi sürdürdü.

Türk imalatçılarının ihracat iklimi iyileşmeye devam ediyor

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalatçılarının ihracat ikliminin iyileşmeye devam ettiğini belirterek, "Bununla birlikte birçok ülkede firmalar, imalat talebinin durgun kalması nedeniyle uluslararası pazarlarda hizmet firmalarından gelen güçlü talepten destek buldu" dedi. Harker, mevcut iyileşmenin sürdürülebilmesi için ihracatçıların gelecek aylarda daha dengeli dağılan bir büyüme görünümüne ihtiyacı olacağını bildirdi.