İhracat şampiyonu sektörde grev kararı

Türkiye’nin ihracat şampiyonu, beyaz eşya ve otomotiv başta olmak üzere en büyük şirketlerinin de dahil olduğu, 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolu grup toplu sözleşmesinde işçi sendikası Türk Metal grev kararı aldı. Grev kararı alındıktan sonra 60 gün içinde uygulanması gerekiyor. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 24 Aralık itibariyle grev kararı alındığını ve Kocaeli’nde merkezi miting yapacaklarını duyurdu.

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongrede işçiler sık sık, “Direne direne kazanacağız", "Ölümüne çalıştık kazanacağız", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Eylemse eylem grevse grev", "Şartel inecek bu iş bitecek” sloganlarını attı.

Evrensel'in haberine göre kongrede konuşan Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, “Pandemi nedeniyle zor günler geçirdik. Yüksek enflasyon ve artan dolar yaşamımızı zora soktu. TİS sürecinde eylemlere başladık ve hakkımızı alacağız. Çünkü biz ölümüne çalıştık kazanacağız” dedi.

KAVLAK: GREV KARARI ALINDI

"Yaşadığımız bu sürecin adı krizdir" diyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Ekonomik krizi yaşıyoruz pandemiyle birlikte. Gözümüz dövizde dolar çıktıkça paramız eriyor. Dayama gücümüzün sınırındayız. Bir gece cebimizde 100 lira ile yatıyoruz 90 lira ile uyanıyoruz böyle adalet istemiyoruz biz böyle düzen istemiyoruz. Pandemi bizi vurdu, çip krizi bizi vurdu, biz bu karanlık tablodan nasıl çıkacağız mücadele ederek, direnerek işi bırakarak buradan çıkarız. Günlerdir hepimiz ayaktayız sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonraki süreçte eylemse eylem grevse grev. Bütün bölgelerde eylemlerle mücadelenizi yükseltiyoruz. Eylemlerimizi devam ettireceğiz pazartesi gününden itibaren. Bu sürecin sonunda muhataptan cevap gelmezse Kocaeli meydanında miting yapacağız” dedi.

Grev kararını alarak geldiğini söyleyen Kavlak, “24 aralık itibariyle grev kararını aldık artık her yer eylem yeridir. Bu süreci en kısa sürede bitirmek istiyoruz. MESS’e sesleniyorum artık deniz bitti deniz bizim için biterse sizin içinde biter. Bizi artık oyalamayın hakkımızı verin” dedi.

'BÜYÜTTÜĞÜMÜZ EKONOMİDEN PAYIMIZI İSTİYORUZ'

TÜİK’in açıkladığı çakma enflasyona değil çarşıya pazara göre hakkımızı istiyoruz diyen Kavlak, “Kayıplarımızı istiyoruz. Bununla yetinmiyoruz refah payı istiyoruz. Büyüttüğümüz ekonomiden payımızı istiyoruz. İtirazımız cebimizden uçup giden parayadır, küçülen ekmeğedir. Ben dün aldığım peyniri, zeytini bugün alamıyorum. TÜİK’in açıkladığı rakamlara kimse inanmıyor. Bizim karşımıza bahanelerle gelmeyin sizin yaşadığınız kriz de bizim yaşadığımız pembe dizi mi? Çip kriziyle gelmeyin” dedi.

'FATURAYI CANIMIZLA ÖDEDİK'

Renault fabrikasının 51 gün, TOFAŞ'ın 55 gün boyunca çip krizi nedeniyle durduğunu, ifade eden Kavlak, “Peki üretimi biz mi durduruyoruz? Bize bunlarla gelmeyin. Biz bu krizlerin faturasını canımızla ödedik. Bir kez daha söylüyorum biz umutsuz değiliz. Bundan önce çalıştık ürettik hakkımızı aldık yine alacağız. Zaman yaklaşıyor bunu herkes görecek. O masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız. Biz nedeni olmadığımız sorunun mağduru olmak istemiyoruz. Kimse kısa vadeli çıkarlara odaklanarak bir gelecek aramasın. Biz demokrasi istiyoruz, biz sendikal haklarımızı özgürce örgütlenmek istiyoruz, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın istiyoruz, iş cinayetlerinde ölmek istemiyoruz” dedi.

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi'nde, tek listeyle seçim yapılan Genel Kurulda mevcut başkan Kemal Durmaz, yeniden başkanlığa seçildi. (Kaynak)

Grev hangi işyerlerini kapsıyor?

Türk Metal Sendikası'ndan grev kararıyla ilgili olarak yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Türk Metal ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan ve 130 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 7 Aralık 2021 günü yapılan oturumda Türk Metal’in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yapılan 5 oturumda, 49 madde kabul edilmiş, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geliyor. MESS, yapılan son oturumda Türk Metal’e ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermişti. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmişti. Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, dövizdeki dalgalanmalar ve artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir. Türk Metal, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmediğini kamuoyuna açıklamaktadır. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerleri arasında, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları olan Renault, Mercedes, MAN, Türk Traktör, Ford Otosan, Tofaş, Arçelik, Bosch, Otokar ve bunların yan sanayileri yer alıyor."