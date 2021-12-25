"İhracatın Yıldızları" ödüllerini aldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), üretime, istihdama ve güçlü ihracata katkı sunan bölge şirketlerini “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde buluşturdu. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 firmaya ödülleri takdim edildi.

Rıza Tuna Turagay: İhracatın Büyümeye Katkısı Yüzde 6,8

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye’nin çeyreklik büyümelerine dikkat çekerek: “Türkiye büyüme potansiyeli yüksek bir ülke. Dünyada en hızlı büyüler ülkeler arasında yer alıyor. İhracatımızın büyümeye katkısı son çeyrekte 6,8 puan olarak gerçekleşti. Toplam üç çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı yüzde 5,1’dir. Bunlar Türkiye için ihracatın, döviz gelirinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi sürecini başarıyla yönettik ve siz kıymetli ihracatçılar sayesinde 2020 yılını daha rahat geçirdik. Salgının yanı sıra konteyner başta olmak üzere birçok zorluk yaşadık. Ama tedarik zincirinde yaşanan kırılmayı ve süreci iyi yönettiğimiz için Avrupa’dan Türk mallarına talep attı. Avrupa Birliğine ihracatımız yüzde 34,1 oranında arttı ve 84 milyar dolara çıktı. Amerika’ya ihracatımızı yüzde 45,1 oranında arttı ve 13,2 milyar dolara çıktı. Bunları siz değerli ihracatçılarımız yaptı. Bugün burada Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en başarılı 100 ihracatçı şirketlerine ödüllerini takdim edeceğiz. Ama miktarı ne kadar olursa olsun bütün ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.

Rıza Tuna Turagay, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihracatının yılı 12 milyar dolar seviyesinde bitireceğine vurgu yaparak bölge ihracatına 10 milyar dolarlık katkı sunan Gaziantep başta olmak üzere diğer ihracatçı şehirler olan Mardin, Malatya, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a da katkılarından ötürü teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde” yaptığı konuşmada bütün üreticileri ve ihracatçıları tebrik etti ve pandemi döneminde büyük zorluk yaşayan dünyaya Gaziantep’in verdiği hizmeti anlattı. Bütün dünya gıda ve maske ve kumaş gönderdiklerini hazırlatarak, “Büyümeye devam etme anlayışımızı sürdüreceğiz. Kutup yıldızı olacağız. Yüksek teknoloji üreteceğiz, yeşil şehir olacağız, yeşil sanayi olacağız, yeşil kalkınmayı yapacağız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Vizyon ve çalışkanlığınız için teşekkürler” dedi.

İsmail Gülle: Türkiye’nin yeni aylık ihracat hedefi 20 milyar doları aştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin; güçlü ve zengin tarım alanlarına, gelişkin bir sanayiye ve dikkat çekici bir gastronomi zenginliğine sahip olduğuna dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracata güçlü katkılarından ötürü bütün ihracatçı şirketleri tebrik etti. İsmail Gülle, konuşmasına şöyle devam etti: “Pandeminin en zorlu ilk yılında gösterdiğimiz üstün başarıdan ötürü tedarik zincirinden kopmadık. Tedarik zincirinden kopmamamız bize önemli avantaj sağladı ve bu avantaj sayesinde daha önce hiç ürün ihracatı yapmadığımız ülkelerle 23 milyar dolarlık ihracat yakaladık. Bunun önümüzdeki sene daha fazla artacağını görüyoruz. İhracatımızın artarak devam edecek. Hedefimizi artık her ay 20 milyar dolar ve üzeri ihracat olduğunu görürsek önce 250 milyar dolar akabinde de 300 milyar dolar rakamına çok rahat ulaşırız. Pandemi bize ölçek ekonomisi bazında daha fazla yatırım yapmamız ve büyümemiz gerektiğini de gösterdi.” Yakın bir zamanda Türkiye’nin toplam 2021 ihracat rakamını açıklayacaklarını hatırlatan İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bölgenin birinci Türkiye’nin de beşinci ihracatçı şehri olan Gaziantep’in gösterdiği başarıyı son derece anlamlı olduğunu kaydetti. İsmail Gülle, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılında bölge ihracatçılarını ödüllendirmenin son derece anlamlı olduğunu kaydederek, “Antep’in önünde kimse duramaz, bir tek Gazi durur!” dedi.

2021’de bölge ihracatı yüzde 30 büyüdü

GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise konuşmasına bölgenin yıllar içinde ihracatta gösterdiği başarıya dikkat çekerek başladı. “13 bine yakın firmadan oluşan ihracatçı ordumuzla 198 ülkeye ihracat yapıyoruz” diyen Fikret Kileci, şunları kaydetti: “Üretime, istihdama ve ihracata artarak devam eden katkınızdan ötürü çok teşekkürler. GAİB olarak üye şirketlerimizle oluşturduğumuz strateji, pandemi koşullarından daha da güçlü çıkmamıza yardımcı oldu. 2019 yılında 8,9 milyar dolarlık ihracat yaparken, bütün dünyanın hazırlıksız yakalandığı pandemi koşullarında yüzde 4,1’lik bir artış sağladık ve 2020 yılını 9,3 milyar dolarlık ihracatla tamamladık. 2021 ise bölgemiz ihracatı açısından çok daha yüksek bir rakamla bitiyor. Seneyi 12 milyar dolara yakın bir seviyede tamamlamayı planlıyoruz. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 büyümüştük. 2021 yılında bu oran yüzde 30 seviyelerinde olacak gibi görünüyor. Oluşturduğumuz güç ve sinerjinin 2022’de de derinleşerek devam edeceğini ve 2023’e ihracatımızı minimum yüzde 30 daha büyüterek gireceğimize inanıyorum.”

Fikret Kileci: Asıl hikaye şimdi başlıyor…

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılını kutlayacakları 25 Aralık haftasında bölgenin kalkınmasında büyük rol oynayan ihracatçılarla böylesi önemli bir organizasyonda bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Ahmet Fikret Kileci, “Gerek coğrafi konumumuz gerek üretim anlayışımız gerekse ürün çeşitliliğimiz ile pandemi döneminde dünya için doğru bir tedarik partneri olduğumuzu gösterdik. Ama asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Elde ettiğimiz kazanımları devam ettirmenin bir tek yolu var; o da çağa uygun üretim yapmak. Sürdürülebilir ve devam eden çevreci üretimlerle işimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Fiyat odaklı değil, kalite, hijyen ve sa��lık odaklı üretimle ancak yolumuza daha güçlü devam edebiliriz” diye konuştu.