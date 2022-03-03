İKEA ve H&M'den Rusya kararı

İsveçli mobilya firması IKEA ile giyim markası H&M, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

3.03.2022 15:59:000
Paylaş Tweet Paylaş
İKEA ve H&M'den Rusya kararı

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu iki ülkeden ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu.

Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.

Öte yandan İsveçli giyim firması H&M de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.

Cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket, kararını değiştirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Aktif büyüklüğünü yüzde 42 artırdı

Aktif büyüklüğünü yüzde 42 artırdı

Büyüme sürer mi?

Büyüme sürer mi?

Şubede ne kaldı?

Şubede ne kaldı?

Dengeler değişiyor

Dengeler değişiyor

Bölgesel oyuncu olacağız

Bölgesel oyuncu olacağız

DenizBank Batı Avrupa’da ve Türkiye’de 'Yılın Bankası' seçildi

DenizBank Batı Avrupa’da ve Türkiye’de 'Yılın Bankası' seçildi

Yorum Yaz