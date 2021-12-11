İki fuar merkezinde tek fuar IIFF 2022: 3 bin marka katılacak

Türkiye ekonomisine katkılarını ve ihracatını her yıl artıran mobilya sektörü; Tüyap Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliğinde MOSFED destekleriyle düzenlenecek IIFF 2022’de buluşuyor. 25-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak 260 bin metrekare alanda 25 salonda gerçekleştirilecek fuara; ulusal ve uluslararası 800’den fazla katılımcı ve üç binden fazla marka katılacak. Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olacak IIFF 2022 ayrıca iki fuar merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilecek Türkiye’nin ilk fuarı olacak. Avrupa Birliği, Ortadoğu, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 80 ülkeden alım heyetini de ağırlayacak fuar, Türkiye mobilya sektörünün dünyaya açılan yeni kapısı olacak.

Dünyanın 200 ülkesine ürünlerini ulaştırarak yıllık ortalama 4 milyar doları aşkın ihracata imza atan Türkiye mobilya sektörü, 25-30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı’nda (İstanbul International Furniture Fair) buluşmaya hazırlanıyor. IIFF 2022, 36 bin üreticisiyle dünyadaki payını her geçen gün artıran mobilya sektörünün buluşma noktası olacak. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak toplam 260 bin metrekarelik alanda 25 salonda düzenlenecek fuarda mobilya sektörünün en son moda ürünleri sergilenecek.

Fuar, ihracatta da yeni pazarların keşfedilmesine yardımcı olacak

Ulusal ve uluslararası 800 firma ve üç bin markanın katılacağı, yatak odalarından çocuk odalarına, yemek takımlarından bahçe mobilyalarına kadar mobilya sektörünün en son ürünleri dünyanın 80 ülkesinden gelen alım heyeti ile buluşacak. Ülkeleri, sektör profesyonellerini, kullanıcıları, alım heyetlerini bir araya getirerek birçok iş birliğine de ev sahipliği yapacak fuar, ihracatta da yeni pazarların keşfedilmesine yardımcı olacak.

“2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunuyor”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan mobilya sektörünün çatı kurumu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya sektörü olarak Türkiye’nin ekonomisine katkılarımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de yarattığımız ekonomik katma değerle alıyoruz. Sektör olarak üretimimizi, ihracatımızı, istihdamımızı her geçen gün artırıyoruz. Bugün dünyanın en önemli mobilya ihracatçıları arasında ilk 8’de yer alıyor, dünya mobilya pazarından yüzde 2 pay alıyoruz. Dünya ihracatında ilk 5’te yer almak ve 10 milyar dolarlık ihracata imza atmak 2023 yılı hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sektörümüzün kalkınması ve dünyadaki ayak izinin artırılması adına desteklediğimiz fuar ve etkinliklerle bu hedeflerimize daha da yaklaşacağımızı biliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Yeni iş fikirleri için sinerji kaynağı olacak”

IIFF 2022’nin sektör adına son derece değerli bir buluşma noktası olacağını da kaydeden Güleç, “Birçok ilke sahne olacak fuar, 36 bin mobilya üreticisi ve 12 bin ihracatçımız için, ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaştırmaları açısından da birçok fırsat yaratacak. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası üreticileri ve alım heyetlerinin Türk mobilyacılarıyla buluşacağı IIFF 2022, yeni iş fikirleri için sinerji kaynağı olacak. İşlerini büyütmek, ürünlerini dünya pazarına açmak ve kendine yeni vizyonlar belirlemek isteyen sektörümüzün tüm oyuncularını IIFF 2022’ye bekliyoruz.”

Mobilya sektörünün dev buluşması

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olarak sektör profesyonellerinin karşısına çıkacak IIFF 2022’in yeni nesil fuarcılık anlayışıyla düzenleneceğini belirten Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizin iş gücü, kalite ve tasarım alanında gurur kaynağı olan mobilya sektörüne yakışır ve ilklerle dolu olan İstanbul Mobilya Fuarı’nı organize etmekten mutluluk duyuyoruz. Mobilya sektöründe çok önemli bağlantılara sahip ülkelerde pazarlama faaliyetlerimiz devam ediyor, bu çalışmaların sonucunda önemli ihracat anlaşmalarının yapılmasını öngörüyoruz. Sektörün en büyük buluşması olacak bu dev fuara tüm profesyonelleri bekliyor ve iş birlikçimiz Mos Fuarcılık ile en büyük destekçimiz Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSFED’e teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Gücünü dünyaya gösterecek

Sektörün ilklerle dolu, en büyük buluşması olan IIFF 2022, Türk mobilyalarının üretim, kalite ve tasarım gücünü dünyaya gösterecek. Fuarda, toplam 25 salonda modern & modüler mobilya, lüks mobilya, bebek, çocuk ve genç mobilyaları, yataklar/bazalar, ofis/okul ve eğitim mobilyaları, aksesuarlar ve bahçe mobilyaları ile döşemelik kumaşların son trendleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.