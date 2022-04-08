İkinci çeyrekte ihracat beklentisi yükseldi

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi 5,5 puan artarak 121,3 oldu. İthalat Beklenti Endeksi ise 8,2 puan azaldı.

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Ticaret Bakanlığının bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 seviyesinde gerçekleşti.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 5,5 puan yükseldi. İlk çeyrekte 115,8 olan endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde 121,3 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 10,7 puan azaldı.

Yılın ikinci çeyreğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi artış yönünde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise ilk çeyreğe kıyasla 8,2 puan azalarak 110,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 1 puan azaldı. İthalat Beklenti Endeksi'ni gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.