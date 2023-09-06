İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor

İkinci el otomobilde fiyatlar yüzde 10 geriledi. Fiyatlardaki düşüşte alınan tedbirler etkili olurken sektör temsilcilerine göre ise otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıkıyor.

6.09.2023 12:36:090
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İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor

Otomotiv sektöründe al-sat işlemleri yavaşladı, sektördeki durağanlık fiyatlara da yansıdı.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler, fabrikalarda üretimin artması, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi gibi faktörlerin etkisiyle otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıkıyor.

Talebin düşmesi, stokların artması fiyatları da aşağı yönlü etkiliyor. Otomobili yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle piyasadaki araç bolluğu artıyor.

FİYATLARDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Otomobil bulmanın kolaylaşmasıyla birlikte fiyatların daha da gerilemesi bekleniyor.

Otomobil satışlarındaki daralma Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı satış verilerine de yansımıştı.

Otomobil satışları bir önceki yıla göre yükselse de bir önceki aya kıyasla ciddi oranda hız kesmişti. Temmuz ayında 112 bin 459 adet olan otomotiv pazarı; ağustosta 86 bin 454 adet olarak gerçekleşmişti.

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