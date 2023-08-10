İkinci turistik uzay yolculuğu başlıyor: Virgin Galactic yola çıkıyor

Virgin Galactic'in ikinci turistik uzay yolcuğu başlıyor. New Mexico'dan fırlatılacak rokette, öğrenci Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff ile 80 yaşındaki Jon Goodwin de olacak.

Antiller'de yaşayan anne ve İskoçya'da üniversitede okuyan kızı ise uzaya gidecek ilk Karayipliler olarak tarihe geçecek. BBC Türkçe'nin haberine göre yolculuk uzay turizminin ne kadar uygulanabilir olduğunu görmek için önemli bir test.

Bu Virgin Galactic'in ikinci ticari uçuşu. Haziran ayındaki ilk uçuşta; İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden üç kişi, ağırlıksız ortamda 70 dakika boyunca deneyler yaptı.

Virgin Galactic 02 uçuşu bugün New Mexico yerel saatiyle 08.30'da başlayacak.

Roket, yolculuğunun ilk aşamasında Eve olarak bilinen bir taşıyıcı uçakta olacak. Daha sonra motorunu ateşleyerek 279 bin fit (85 km) yüksekliğe çıkmayı hedefliyor.

Bir kişilik Virgin Galactic uçuş fiyatı 450.000 dolara kadar yükseldi.

1972 Olimpiyatları'nda kano sporcusu olarak yarışan Goodwin, 2005 yılında bileti 250.000 dolara almıştı.

Goodwin, hastalık teşhisi konunca uçuşa katılamayacağından korktuğunu ancak onu tanımlayan şeyin Parkinson hastalığı olmadığını kanıtlamak istediğini söylüyor.

Parkinson hastalarına maddi ve manevi destek için kurulan Parkinson's UK, Goodwin'in uçuşunu izlemek için 100 kişinin katılacağı bir parti düzenliyor.

Kızının katıldığı çekişle yolculuğa katılma hakkı kazanan Schahaff, uzay turizmi şirketinin sahibi Richard Branson'ın bir anda bahçesine girerek tüm ekiple "Sen kazandın, uzaya gideceksin" diyerek ona haber verdiğini anlatıyor.

Kızı Anastatia, uzaya giden en genç ikinci kişi olacak. "Niyetim, kendi önümüze koyduğumuz veya dünyanın bizim karşımıza çıkardığı engelleri yıkmak" diyor.

Uçuşun hedefi, yolcuların birkaç dakika ağırlıksızlığı deneyimleyebilecekleri dünyanın yaklaşık 85 km yukarısına ulaştırmak.

Uzay gemisi, dünyanın yörüngesinde tam bir tur tamamlayacak hıza sahip değil.

Bu üç kişi, Unity roketinde yolculuk yapmak için bilet satın alan 800 kişilik listenin başındalar.

Listedeki bazı kişiler on yıldan fazladır bekliyor ve daha uzun süre bekleyenler olacak.

Dünyanın ilk uzay seyahati için 20 milyon dolar ödemişti

ABD'li multimilyoner Dennis Tito, 2001 yılında 20 milyon dolar ödemiş ve dünyanın ilk uzay turisti olmuştu.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ve Virgin Galactic; misyonlarının bilimi ilerletmenin yanı sıra çok zenginlere hitap ettiğini söylüyor. Ancak uzay turizmi maliyeti ve çevresel etkisi nedeniyle eleştiriliyor.