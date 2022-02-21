İKMİB başkanlığına yeni aday

Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yer alan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin (İKMİB) Nisan 2022’de yapılacak başkanlık seçimlerine, mevcut yönetimde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Özcan Doğu Kaya Birlik Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Küresel ticarette oyunun kuralının değiştiğine dikkat çeken Kaya; İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin mevcut yapısını yeni dünyanın kurallarına uygun olarak güçlendireceklerini söyledi. Kaya, İKMİB Başkanlığına kimya sektörünün dönüştürücü gücünü harekete geçirecek; kapsayıcı, katılımcı, yenilikçi, yaratıcı ve dinamik bir yönetim anlayışıyla talip olduğunun altını çizdi.

“Sektörel ihracat stratejileri geliştireceğiz”

Kimya sektöründe ihracat yapan tüm firmalara çok yönlü destek olmak için yola çıktıklarına dikkat çeken Özcan Doğu Kaya, “16 alt sektörü bünyesinde barındıran kimya sektörü; üretim, istihdam, diğer lokomotif sektörlere sağladığı çarpan etkisi ve ihracatı ile Türkiye ekonomisine güçlü bir katma değer yaratıyor. Pandemi; tedarik, lojistik ve iklim krizleri; ve dijital dönüşüm gibi ezber bozan tüm değişimler eşliğinde, yeni dünya düzenine uygun kimya sektörü ihracatı stratejileri oluşturmak için tüm imkânlarımızla seferberlik ilan edeceğiz. Kimya, alt sektörleri birbirinden çok farklı dinamikler içeren bir sektördür. Her biri için ayrı çalışarak, sektörel, yenilikçi, proaktif ve küresel vizyon ile uyumlu programlar oluşturacağız. İhracatçı birliğimizi de bu çalışmalarla paralel olarak daha etkin çalışabilecek şekilde tekrar yapılandıracağız” dedi. Kaya, küresel ticaretteki yeni oyun kurallarını göz önünde bulundurarak İKMİB çatısı altındaki tüm sektörler için yol gösterecek etkin “Sektörel İhracat Stratejileri” geliştireceklerini söyledi.

“Kimya Teknoloji Merkezi’ni zaman kaybetmeden faaliyete geçireceğiz”

Türkiye için bir ilk olacak ve başka sektörler için de örnek teşkil edecek Kimya Teknoloji Merkezi’nin zaman kaybedilmeden faaliyete geçirilmesinin önemine dikkat çeken Özcan Doğu Kaya, “Kimya Teknoloji Merkezi’nin sektörümüze çok yönlü katma değer sağlayacağına inanıyorum. Sektörümüzü küresel arenada daha güçlü bir oyuncu haline getirmek için hızla yaşama geçirilmesi gerektiğini düşündüğüm, 2016’dan beri projesinin fikir babası ve yürütücüsü olduğum Kimya Teknoloji Merkezi’ni birliğimizin bu dönemi içerisinde faaliyete geçireceğiz” dedi.

“Akredite Test Merkezi kuracağız”

Yüksek katma değerli üretimin yolunun AR-GE’den geçtiğine dikkat çeken Kaya, Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde AR-GE Merkezi çalışmalarına hız vererek, kimya sektörünün yüksek katma değerli üretimini destekleyeceklerini söyledi. Sektörün öncelikli sorunlarından birinin “test” olduğunu hatırlatan Kaya, Kimya Teknoloji Merkezi altında “Akredite Test Merkezi” kuracaklarını vurguladı.

İKMİB Başkan adayı Özcan Doğu Kaya, kimya sektörünün geleceğin dijitalleşen dünyasındaki dönüşümüne öncülük edecek projeler geliştirerek, büyük şirketlerimizin yanı sıra KOBİ’lerimizin de e-ticaret/e-ihracatta da dünya pazarlarında daha etkin rol almasını sağlayacaklarını da ifade etti.

“Kimya sektörünü paydaşlarımızla birlikte geliştireceğiz”

İKMİB Başkan Adayı Özcan Doğu Kaya, “Atacağımız her adımda sektörümüzde faaliyet gösteren tüm firmalara ve tüm paydaşlarımıza kulak vereceğiz. Tüketicileri daha iyi anlamak için tüketici araştırmalarına odaklanacağız. Yoğun katılımlı ve verimli network etkinlikleri ile sektörel sinerjiyi artıracağız. İşbirliği kültürü içerisinde kimya sektörünü tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.