İkonik LC Waikiki maymunu NFT oluyor

LC Waikiki, “Vintage Maymun Koleksiyonu”nda ikonik maymunlara yer veriyor, satışın tüm gelirini TEGV’e bağışlıyor.

LC Waikiki, yıllardır Türkiye’nin en sevilen marka karakterleri arasında olan LC Waikiki Maymunu’nun müşteri ile ilk buluştuğu vintage tasarımlarını, NFT yatırımcıları için bir koleksiyon parçası hâline getiriyor. Çok sevilen ikonik maymunlar, en popüler NFT pazaryerlerinden biri olan OpenSea’de satışa sunuluyor.

Toplam satış hacminin 12 milyar doları aştığı NFT piyasasında şimdi LC Waikiki Vintage Maymun Koleksiyonu da var. LC Waikiki gibi küresel ölçekteki büyük şirketlerin NFT dünyasında hem yaratıcı alanda hem de koleksiyoncu tarafında yer almasıyla pazar daha da hareketleniyor.

Metaverse dünyasına giren LC Waikiki, şimdi de NFT dünyasına giriş yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde metaverse projelerini de duyuran LC Waikiki’nin ilk NFT koleksiyonu olan Vintage Maymun Koleksiyonu’ndan bir NFT’ye sahip olanlar LC Waikiki’nin ayrıcalıklı NFT dünyasına dâhil olarak birçok sürprizden de faydalanma şansı kazanacak. Aynı zamanda koleksiyondan elde edilen tüm gelir, çocukları nitelikli eğitimle buluşturmak adına TEGV’e bağışlanacak.

LC Waikiki Vintage Maymun Koleksiyonu 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren satışta olacak. Koleksiyona https://opensea.io/collection/vintage-lc-waikiki-maymunu linkinden ulaşabilirsiniz.



