İlk 500 bilişim şirketi açıklandı

Araştırma sonuçlarına göre, ilk 500 bilişim firmasının 2022 yılında toplam geliri 372 milyar TL olurken, bir önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Bu sene araştırmada 89 yeni şirket yer alırken, sıralamaya giren şirketlerin 187’si yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösterdi. En yüksek büyüme yine yazılım sektöründen geldi. İlk 500 Bilişim Şirketi birincilik ödülünü ise Turkcell aldı. 24 yıldır kamu, bilişim firmaları, BT yöneticileri ve akademiyi bir araya getiren ‘Bilişim 500 Ödül Töreni’nde mesajlarını ilettiği video ile aktaran T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği milli teknoloji hamlesi ve Türkiye’nin yüz yılı vizyonu çerçevesinde hareket ederek hep birlikte ülkemizin bilişim altyapısını güçlendirmeliyiz. Bilişim sektörünü ülkemiz için bir refah kaynağı haline getirmek ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir” dedi.

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması sonuçları, 9 Ağustos 2023 tarihinde Fişekhane’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Bilişim 500 Araştırması kapsamında “Dağıtıcı”, “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı”, “Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi”, “Türkiye Merkezli Üretici”, “Bilişim 500 Plus” ve “Türkiye Ekonomisine Katkı” olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birincilere ödülleri takdim edildi.

Araştırmanın Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde; Yılın Finans Bankacılık Sektörü Yazılım Kategori birincisi Intertech olurken, Yılın Yapay Zekâ Kategori birinciliğini KoçSistem aldı. Yılın Ar-Ge Yatırımı Kategorisi birincisi Havelsan, Yılın Yazılım İhracatı Kategori birincisi Erka Grup, Yılın Hizmet İhracatı Kategori birincisi ise Teleperformance Türkiye oldu.

Zirve Turkcell’in

Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre; bilişim sektörün zirvesinde bu yıl Turkcell yer aldı. Türkiye’nin en büyük 10 bilişim firması; Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Indeks Bilgisayar, Arena, Teknosa, Bilkom Bilişim, Armada Bilgisayar, Penta Teknoloji ve Lenovo Türkiye olarak sıralandı.

187 şirket yüzde 100’ün üzerinde büyüdü

2022 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketlerin gelirleri, TL bandında yüzde 74 artarak 372 milyar TL oldu. Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategorisinde de büyüme yüzde 84 olarak gerçekleşti.

Sıralamaya giren şirketlerin 187’si yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösterirken, en yüksek büyümeyi yüzde 501 ile yazılım şirketi Erka Grubu gerçekleştirdi.

2022 yılı sıralamasında yer alan şirketlerin dolar bazında ortalama yüzde 10, 165 şirketin ise bu ortalamanın da üzerinde büyüdüğü görüldü. 2022’de finans, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde çıkmayı sürdürdü. İş süreçlerindeki verimliliği artırmaya yönelik yapay zeka ve nesnelerin interneti yatırımlarında artış görüldü.

“Bilişim sektörünün hedefinde küresel oyuncu olmak var”

Konuşmasında Bilişim sektörünün son 10 yılda yurtdışına açılan büyük yatırımlarla itibarını artırdığını belirten BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, “Artık teknoloji firmalarımızın hedefi sadece ülke içi veya komşu ülkeler değil, dünyada var olmak. İnovatif ve dinamik yapıda olan firmalarımız doğru zamanda doğru işleri yaparak büyüyor. Bu hıza ve gelişime ayak uyduramayanlar ise maalesef küçülüyor. Sektördeki oyuncuların hedefleri büyüdükçe rekabet artıyor. Görüyoruz ki, çağa ayak uydurarak yeni teknolojilere yönelik adımlar atan firmalar daha avantajlı. Yapay zekanın öne çıktığı bu dönemde yazılıma yatırım yapan firmalar öne geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.

FinTech, InsurTech ve oyun firmalarına davet

Bilişim 500 Araştırması’nın tüm sektör için yol gösterici bir rol oynadığına; birleştirici etkisiyle kamu, bilişim firmaları, BT yöneticileri ve akademisyenleri bir araya getiren tek yapı olduğuna dikkat çeken Göçe; “Bilişim 500 Araştırması, 24 yıldır küresel yatırımcı firmaların ve ülkemizin BT yöneticilerinin başucu kitabı oldu. Araştırmaya katılım ne kadar yüksek olursa sonuçlar o kadar büyük bir sektör analizi haline geliyor. Araştırmamızda firmalar cirolarına göre uygun kategorilerde sıralarken, güncel ve inovatif teknolojileriyle tablolara giren firmalarımız ile genç ve hızlı büyüyen şirketlerimiz için Bilişim 500 Plus bölümümüz araştırmamızda ayrı bir önem taşıyor. Sadece en büyük 500 sıralaması olmayan, kategoriler barındıran araştırmamız bu nedenle tüm şirketlerimizi kapsıyor, şirketler kendi kategorisinde yer alma fırsatı yakalıyor. Özellikle FinTech, InsurTech ve oyun firmaları gibi araştırmadan uzak kalan yapıların araştırmaya katılımı çok kıymetli. Araştırmanın zenginleşmesi hepimiz için önemli. Bu araştırma tüm sektörün desteklemesi ve sahip çıkması gereken çok önemli bir veri kaynağı” açıklamasında bulundu.

Etkinlikle ilgili mesajlarını ilettiği video ile aktaran T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bugün bilişim dünyasının en seçkin etkinliklerinden biri için bir araya geldik. Bilişim 500 ödül töreni bu büyülü sektörün başarılarını kutlamak için bir vesile oluşturuyor” diyerek bu etkinliğinin sektördeki öncüleri, vizyonerleri ve cesur girişimcileri tanımak ve onların özverili çalışmalarını takdir etmek için önemli bir imkan olduğunu belirtti.

İleri teknolojilerin sürekli kendini yenileyen gücünün hayatımızı daha da kolaylaştırırken dünyamızı da dönüştürmeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Sayan, “Bu sektörü sadece kodlar, donanımlar ve algoritmalar değil aynı zamanda insanlık için bir dönüm noktası olacak çözümler, uygulamalar ve hizmetler oluşturuyor. Bilişim sektörü sadece iş dünyası değil aynı zamanda sosyal hayatımızı da dönüştürüyor ve bir arada daha güçlü bir toplum oluşturmamıza olanak tanıyor. Bilişim sektöründeki profesyoneller olarak sorumluluğumuzun ve etkimizin farkında olmalı ve teknolojinin insanlara nasıl değer kattığını asla unutmamalıyız. Bizler de sektördeki her bir kişi ve kuruluşun ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bilişim sektörünü ülkemiz için bir refah kaynağı haline getirmek ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir. Cumhurbaşkanımızın çizdiği milli teknoloji hamlesi ve Türkiye’nin yüz yılı vizyonu çerçevesinde hareket ederek hep birlikte ülkemizin bilişim altyapısını güçlendirmeliyiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“En önemli görevimiz ülkemize çağ atlatmak”

Konuşmasında, yurtdışında sektörü tanıtırken en fazla kullandıkları referansın Bilişim 500 olduğunu belirten KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; “KoçSistem olarak ülkemizin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde 78 senedir sürekli olarak kendimizi geliştirmeye, yeni alanlara girmeye odaklandık. Hem bizim hem de sektörümüzün çok önemli bir görevi var; o da ülkemize çağ atlatmak. Sadece kendimiz değil bizden sonraki jenerasyonlar için de önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Artık yapay zeka ile ülkeler arasındaki uçurumları kapatmak daha kolay hale geliyor. Biz de KoçSistem, Koç Dijital ve Koç Savunma şirketlerindeki Ar-Ge merkezlerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte değer yaratmaya, Suudi Arabistan’dan Amerika’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya teknolojimizi ihraç ederek kendi mühendislerimizin geliştirdiği çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bilişim ihracatçılarına yaklaşık 422 milyon TL destek verildi”

Sistem Global Satış ve Pazarlama Direktörü Serra Yılmaz yaptığı konuşmada, “Yeni nesil finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Özellikle yurtdışına açılmak isteyen, ihracatla büyümeyi hedefleyen şirketlerin yanında olmak bizim için çok önemli. Ülkemizin bilişim ihracatına baktığımız zaman 2018-2022 yılları arasında dolar bazlı yıllık %10 bir büyüme kaydettiğimizi görüyoruz. TÜBİSAD’ın açıkladığı son verilere göre ise 2022 yılında toplam bilişim ihracatı 28,6 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bunun 24 milyar TL’si yazılım şirketlerinden geliyor. Global ihracattan aldığımız pay ise %0,3. Bu bize şunu gösteriyor; güzel bir büyüme kaydediyoruz ancak gidilecek daha çok yol var. Bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyüme eğrilerine baktığımızda sağlanan teşvik ve desteklerin büyüme ve globalleşme sürecinde kaldıraç etkisi yarattığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bilişim ihracatçılarına yaklaşık 422 milyon TL destek verildi. Bilişim şirketleri için önümüzdeki dönemde gündem maddeleri ihracat, globalleşme, Ar-Ge ve inovasyon olacak. Bunun için de yeni nesil finansman kaynaklarının doğru kullanılması ve değerlendirilmesi çok önemli. Bu sağlandığında Türk şirketlerinin teknoloji ihracatı anlamındaki başarıları artacaktır” dedi.

Teknolojiyi ileriye götürecek en önemli yatırımlardan biri yapay zeka

Türkiye bilişim pazarının çok hızlı geliştiğini ve mobil teknolojilerin yaygınlaşması ile şirketlerin dijitalleşme çabalarının bu gelişmeye büyük katkı sağladığına dikkat çeken Este Bilişim CTO’su Erdinç Kapucu, “Teknolojiyi ileriye götürecek en önemli yatırımlardan biri yapay zeka. Geçtiğimiz 8 aya baktığımızda yapay zekanın artık son tüketicilerin de hayatına girdiğini görüyoruz. Müşteri beklentilerine yönelik yapay zekaya dair yeni mühendislik türleri açılıyor, üniversiteler bu alanda bölümler açıyor. Bu alanların çeşitlenmesi öğrencilerin sektöre kazandırılması için çok anlamlı” diye konuştu.

“Önümüzdeki 4 yıl içinde bilişim teknolojileri pazarını 36 milyar dolara çıkarmalıyız”

Dünyanın en değerli 10 firmasının 7’sinin teknoloji firması olduğuna dikkat çeken Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, dünyada ve Türkiye’de bilişim pazarının gelişimiyle ilgili şunları söyledi: “Son 4 senede dünya bilgi teknolojileri pazarı yüzde 47 büyüdü; 1,4 trilyon dolardan 2,5 trilyon dolara ulaştı. Önümüzdeki 4 sene bilgi teknolojileri pazarının ise yaklaşık %44 büyüyeceği öngörülüyor. Bu da 3,6 trilyon dolara ulaşacağı anlamına geliyor Türkiye sadece bilgi teknolojileri son 4 yılda %27 büyüdü ve 9,3 milyar dolardan 11,8 milyar dolara ulaştı. Pazarı 36 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. TÜBİSAD ve TÜSİAD’ın iş birliğinde bilgi teknolojileri pazarını büyütebilmek için neler yapılması gerektiğini ortaya koyan bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada sektörün nasıl büyüyebileceği 4 madde ile açıklandı. Birincisi kobilerin dijitalleşmesi; ikincisi yüksek teknoloji içeren altyapı yatırımlarının yapılması ve bunların verimliliğe dönüşmesi; üçüncüsü Türkiye’deki yerli firmaların uluslararası pazarda söz sahibi olabilmesi için gerekli fon ve ekosistem desteğinin sağlanması; dördüncüsü ise dijital dönüşümün sağlanması için gerekli iş gücünün eğitilmesi ve istihdam edilmesi. Eminiz ki bu sektörün duayenleri ve profesyonelleri bu hedef doğrultusunda ilerleyecektir.”

“Veriye sahip olmak kadar veriyi korumak da çok önemli”

Iron Mountain Türkiye Genel Müdürü Gamze Ergün yaptığı konuşmada; “Verinin dönüşümüyle birlikte tamamen dijitale doğru evrilen bir yolculuğa şahitlik ediyoruz. Bu süreçte sadece veriye sahip olmak değil veriyi korumak da çok kritik bir öneme sahip oldu. 10 yıl öncesine göre internet kullanıcı sayısı dünya genelinde 2,5 miyardan 5,5 milyara ulaştı, bu çok büyük bir veriden bahsettiğimiz anlamına geliyor ve bu verinin korunması, saklanması ve gerektiğinde imha edilmesi çok önemli. Iron Mountain olarak kurulduğumuz günden beri gerek fiziksel gerek dijital verinin korunması, doğumundan ölümüne kadar doğru şekilde saklanması ve gerektiğinde imha edilmesi noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“80 zettabayt’a ulaşan dijital veri günümüzün en değerli metası oldu”

Sözlerine günün mottosu olan “yeni yüzyılımızda daha da ileri” mesajına dikkat çekerek başlayan Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk; “Bağımsız araştırma şirketlerinin verilerine göre; bu yılın sonunda küresel bulut pazarının 700 milyar dolar olması ve bunun yarısını da kamu tarafında sunulan bulutlardan oluşması bekleniyor. 2030 yılında ise bu rakamın 2,5 trilyon dolara ulaşması ve artık geleneksel donanım yatırımlarının kat kat üzerine çıkması öngörülüyor. Türkiye’de bulut pazarına gelecek olursak yine bağımsız araştırma şirketlerinin verilerine göre pazarın 2023 sonunda, 6 milyon doları geçmesini, 2030 yılına geldiğimizde de Türkiye’deki bulut pazarının 1,5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmasını öngörüyoruz. Dünya üzerinde gerçek zamanlı veri bugün yaklaşık 80 zettabayt mertebesine ulaştı. 2025 yılına kadar 2 kat büyümeyle 175 zettabayt’a çıkması bekleniyor. Bu derece hızlı büyüyen veri, günümüzün en değerli metası oldu, veri artık her şeyden daha önemli hala geldi. Artık ülkelerin yönetim stratejilerinde verinin ülkede kalması, veri egemenliği ve gizlilik gereksinimleri konuları kritik bir öneme sahip. Türkiye’de de verimizin ülkemizde kalması stratejisi kapsamında başta kamu sektörü olmak üzere ciddi bir inisiyatif yürütülmekte. Kişisel verilerin Türkiye’den yönetilmesi, Bulutistan gibi yerli ve milli bulut şirketlerine her geçen gün daha önemli bir sorumluluk yüklüyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Bulut bilişim yapısıyla bir deneyim ekonomisi yaratıyor”

Sektörle ilgili önemli verilen paylaşan Nagarro+MBIS Satış Direktörü Umut Güney ise, “Yapılan araştırmalara baktığımızda, 2 yıl içinde her 10 şirketten 7’sinin gelişen teknolojilere yatırım yapması bekleniyor. Bununla beraber son 2 yılda bu alana yatırım yapmış firmalarda, dijital dönüşümün karlılığı önemli ölçüde arttırdığı da araştırma sonuçlarınca ortaya konuyor. Pandemi sürecinde dijital dönüşüm zirve yaptı.2026 yılına kadar tüm dünyada dijital dönüşüme 3-4 trilyon dolar bandında yatırım yapılması bekleniyor. Bu dönüşümü bulut bilişimden ayrı değerlendirmemiz mümkün değil. Çünkü bulut teknolojileri daha hızlı ve esnek karar alma sistemlerini beraberinde getirdi, bu da şirketler için daha başarılı proje yönetimi demek. Sadece bir maliyet avantajı değil siber güvenlik, iş süreçlerinde hızlı adaptasyon gibi ciddi alanları kapsıyor. Aynı zamanda karbondan arındırılmış, ölçeklenebilir, daha rahat yönetilebilir yapısıyla şirketlerin sürdürülebilirliğini de destekliyor” dedi.

35 Yıl Emek Ödülleri

“Yeni yüzyılımızda daha da ileri ‘further’” teması ile gerçekleştirilen törende ayrıca bilişim sektörüne 35 yıl emek veren Serhan Demirer, Cüneyt Kalpakoğlu, Tufan Alatan, Sinan Oymacı, Ken Bradley, Kenan Altınsaat ve Dr. Reha Çetin’e de ödülleri verildi.