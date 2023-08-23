İlk adım KKM’yi dijitalden çıkarmak oldu

Merkez Bankası, “kur korumalı mevduatı azaltma hedefli” son kararların ardından bankalarla bir araya geldi. Toplantıda bankacıların “yeni düzenlemenin riskleri” ile ilgili endişelerini ilettiği, Merkez Bankası’nın ise “zorlukların farkında” olsa da uygulamada kararlı olduğu aktarıldı. Öte yandan toplantı sonrası bankacılık sektörü kur korumalı mevduattan (KKM) TL mevduata dönüş hedefi için hesap kitap yaparken, ilk adım olarak mobil ve internet şubelerinden döviz dönüşlü KKM hesabı açılması uygulamasına son verdi.

Bu arada İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KKM’nin bugün için hala en cazip ürün olduğunu, müşterilerine KKM önermeye devam edeceklerini söyledi. Aran, “Bugüne dek müşterilere ne kadar bunu inanarak anlatsak da 'yabancı para mevduatta kalacağım' diyenlerin hala ciddi birikimi var. Hala mevduatın yüzde 43'ü yabancı parada tutuluyor. Biz İş Bankası olarak KKM'deki müşterilerimize TL mevduata dönmeleri telkininde bulunmayacağız. Biz sadece ürünün avantajlarını anlatmakla mükellefiz” dedi. Aran, TCMB'nin aldığı son kararlarla kur yükünü bankalarla paylaşmak istediğini söyledi.