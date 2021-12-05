IMF Başekonomistinden Omikron uyarısı

Koronavirüs salgınında varyantların ortaya çıkması küresel ekonomik beklentileri olumsuz etkiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Gita Gopinath, varyantlar dolayısıyla fonun 2021 yılı küresel büyüme için öngördüğü yüzde 5,9'luk tahmine ilişkin aşağı yönlü riskler olduğunu belirtti.

Gopinath koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmayı rayından çıkarabileceğini ifade etti.

Çin'in Guangzhou kentindeki Uluslararası Finans Forumu'nda konuşan Gopinath risklerin önemli kısmının aşağı yönlü olduğunu vurguladı.

Tehlikeli ayrışma uyarısı yapmıştı

Ekim'deki değerlendirmede IMF küresel ekonomide tehlikeli bir ayrışma uyarısı yapmıştı.

Uluslararası Para Fonu IMF küresel toparlanmanın ivme kaybettiğine yönelik endişeleri dile getirirken toparlanmadaa artan bir şekilde ayrışma yaşandığını vurgulamıştı.

Washington merkezli IMF küresel ekonominin 2021’de yüzde 5,9 büyüyeceğini tahmin etmişti. IMF’nin bir önceki tahmini yüzde 6’ydı. IMF 2022 için küresel büyüme tahminini ise yüzde 4,9’da korumuştu.

Fon küresel büyümeye yönelik tehditlerde artışa dikkat çekti. IMF’e göre delta varyantı, arz zinciri sıkıntıları, yükselen enflasyon ve gıda, enerjide artan maliyetler risk faktörleri olarak dikkat çekiyor. IMF aynı zamanda düşük gelirli ülkelerin sınırlı aşı erişimini de vurgulamıştı.