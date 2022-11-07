IMF Başkanı'ndan küresel enflasyon uyarısı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi için Şarm el-Şeyh'te bulunan Georgieva enflasyonda zirvenin yakında görülebileceğini söyledi.

7.11.2022 15:37:380
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IMF Başkanı'ndan küresel enflasyon uyarısı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna yaklaşılmış olabileceğini ancak enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceği tahminini paylaştı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi için Şarm el-Şeyh'te bulunan Georgieva enflasyonda zirvenin yakında görülebileceğini söyledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisi öncesi konuşan Georgieva "Merkez Bankalarının enflasyonla mücadeleyi birinci öncelikleri olarak gördüğünü ve bu konuda da haklı olduklarını görüyoruz. Eğer başarılı olmazsak ve enflasyon çıpalanırsa büyümenin de temeli olan fiyat istikrarının çöktüğünü görebiliriz" diye konuştu.

Enflasyonun hedef seviyelere düşmesinin daha da zorlaşacağını belirten Georgieva "eğer tedarik zincirinde çeşitliliğin arttığını görürsek bu, enflasyonda kaçınılmaz olarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinin yüzde 8,2'lik rekor seviyeden yüzde 7,9'a gerilemesi bekleniyor. Georgieva önceki günlerde yaptığı konuşmada da Merkez Bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri 'nötr seviyeye' ulaşana kadar artırması gerektiğini belirtmişti.

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