IMF: Faiz daha uzun süre yüksek kalmalı

IMF'den,'merkez bankaları faizlerin daha uzun süre daha yüksek kalması yaklaşımına bağlı kalmalılar' açıklaması geldi.

3.02.2023 09:43:090
Paylaş Tweet Paylaş
IMF: Faiz daha uzun süre yüksek kalmalı

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) küresel merkez bankalarının enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirmek ve fiyat baskılarında bir toparlanmadan kaçınmak için faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalması gerektiğini finansal piyasalara netleştirmeleri gerektiği yönünde açıklama geldi. IMF'in uyarısı, finansal koşullarda Ekim'den bu yana ciddi bir gevşeme olduğu ortamda geldi.

IMF'nin Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Başkanı Tobias Adrian ve iki yardımcısının kaleme aldıkları blok yazısında, "Merkez bankaları, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndüğüne dair kanıt bulunana kadar faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtiyacı duymanın muhtemel olduğunu iletmeliler. Erken şekilde gevşeme, ekonomik aktivite toparlandığında enflasyonda keskin bir yeniden artış riski getirebilir, ülkeleri enflasyon bekleyişlerini kontrolden çıkaracak daha fazla şoka açık hale getirebilir" dedi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Selçuk Yaşar Ödülü sahibini buluyor

Selçuk Yaşar Ödülü sahibini buluyor

Küresel gıda fiyatları düşüşünü 10. aya taşıdı

Küresel gıda fiyatları düşüşünü 10. aya taşıdı

Enflasyon sepeti güncellendi: 1 ürün girdi, 6 ürün çıktı

Enflasyon sepeti güncellendi: 1 ürün girdi, 6 ürün çıktı

Otomobilde 2022'nin favorileri belli oldu: Fiat ve beyaz

Otomobilde 2022'nin favorileri belli oldu: Fiat ve beyaz

Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi

Bakan Nebati, enflasyon verilerini değerlendirdi

Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Yorum Yaz